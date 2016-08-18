純白複式公寓: 成熟巴黎風味的典雅生活

Duplex，複式公寓一詞指的是以內部樓梯連結上下空間的兩層樓公寓，而這種設計的公寓可以自然地分隔家中的區塊。今天我們的點子簿就要帶你來到巴黎聖馬丁運河旁，欣賞由專家所打造的，洋溢巴黎風味的純白複式公寓。如果把房子比喻成女人的話，那麼這間純白複式公寓是歷經淬鍊，卻依然有著純粹靈魂的成熟女郎。

現在就讓我們一起踏進這位女郎的世界吧!