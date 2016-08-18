純白複式公寓: 成熟巴黎風味的典雅生活

Duplex，複式公寓一詞指的是以內部樓梯連結上下空間的兩層樓公寓，而這種設計的公寓可以自然地分隔家中的區塊。今天我們的點子簿就要帶你來到巴黎聖馬丁運河旁，欣賞由專家所打造的，洋溢巴黎風味的純白複式公寓。如果把房子比喻成女人的話，那麼這間純白複式公寓是歷經淬鍊，卻依然有著純粹靈魂的成熟女郎。
現在就讓我們一起踏進這位女郎的世界吧!
白色的牆面、木頭的地板，這樣的搭配似乎已經不是什麼值得大驚小怪的設計了，但是如果你仔細看看這個客廳的家飾品，你會發現古典風味的地毯、高雅的沙發以及燈具，甚至是毫無緣由佇立著的假人，都為白淨的畫布烙上精緻的印記。
夾在 L 型廚房中間的小餐廳所選用的淡綠色餐桌椅，那復古的樣式訴說著巴黎的美好記憶。餐桌上頭的工業風燈具，為空間帶來現代的風味。
潔淨的廚房系統櫃，以及木頭的流理台與吧檯桌，像是一股清新的微風吹來地映入眼簾。與餐廳結合在一起的設計，更是方便屋主在料理時，與家人或是訪客一同談天說地。
上了樓梯後，就是讓身心舒緩休息的臥室。設計師在臥室裡設計了大面積的儲藏櫃，還不浪費床鋪上方的空間，大量的收納格可以維持臥室的整潔形象。
浴室的玻璃窗格設計，能讓自然光環繞整個空間。小巧圖樣的磁磚地板與木頭的檯面給人溫暖的感覺，淺灰色系的牆面則讓人感到寧靜自在。這是個讓人可以盡情放鬆，享受沐浴時光的美好空間。
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