9種美到眩目的吊燈設計

照明可謂是讓室內氛圍起死回生，或是直墜地獄的關鍵人物。不管是太亮或太暗的光線、不對的色階，或是不合適的位置，都有可能會破壞你家中的氣氛與視覺感受。

那麼到底什麼才是適合的照明呢? 其實答案頗為籠統 – 需視你的空間而定。今天的這本點子簿，就要為你介紹 9 種散發優雅光芒，能讓你的室內風格更為成熟雅緻的吊燈設計。如果你對照明一無所知，也許這將會帶給你一些靈感，化身室內佈置師。