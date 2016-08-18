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9種美到眩目的吊燈設計

蕭伊欣 蕭伊欣
A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH 客廳
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照明可謂是讓室內氛圍起死回生，或是直墜地獄的關鍵人物。不管是太亮或太暗的光線、不對的色階，或是不合適的位置，都有可能會破壞你家中的氣氛與視覺感受。

那麼到底什麼才是適合的照明呢? 其實答案頗為籠統 – 需視你的空間而定。今天的這本點子簿，就要為你介紹 9 種散發優雅光芒，能讓你的室內風格更為成熟雅緻的吊燈設計。如果你對照明一無所知，也許這將會帶給你一些靈感，化身室內佈置師

1. 創造對比

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH 客廳
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

如果你家中的牆壁顏色如這張圖一樣，是一片純淨的白，家具也偏向中性色系，那麼選擇強烈的對比色吊燈，是最不費力的聰明選擇。

2. 現代魔術

LAMPENRAHMEN, Herr Mandel Herr Mandel 客廳照明
Herr Mandel

Herr Mandel
Herr Mandel
Herr Mandel

這些線條俐落、充滿現代感的吊燈，無論是單獨，或是數個懸掛在天花板上，都能讓室內空間充滿設計感，非常適合喜歡獨特樣式的你。

3. DIY

Hängelampe aus Treibholzstück, Meister Lampe Meister Lampe 客廳照明 木頭 Brown
Meister Lampe

Meister Lampe
Meister Lampe
Meister Lampe

假日好無聊，想要動手 DIY 嗎? 你只需要一根樹幹、幾個玻璃瓶以及麻繩，就可以創造屬於你的吊燈。別忘記玻璃瓶身的顏色，也會影響你照明的色調喔!

4. 多即是多

Private apartment in Milan CityLife complex, Studio Marco Piva Studio Marco Piva 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

這個像是水晶燈般下墜的燈泡吊燈是極繁主義的美麗化身，它能夠像藝術品一樣地成為任何平凡空間中的要角，散發的光線也能在各個角落蔓延。

5. 精緻工業風

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

如果你希望讓潔白的室內空間中帶點個性的話，那不如選個工業風的吊燈吧! 看看這張圖，光是幾個工業風格的吊燈，就讓較為古典的廚房更有現代感。

6. 高雅的愛迪生燈泡

Lampadas LED Edison, Volani - Lighting Designs, Lda Volani - Lighting Designs, Lda 客廳照明
Volani – Lighting Designs, Lda

Volani - Lighting Designs, Lda
Volani – Lighting Designs, Lda
Volani - Lighting Designs, Lda

愛迪生燈泡是最能散發復古華麗感的燈飾，而現在也有不同色系、風格以及元素的愛迪生燈泡供你選擇。

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7. 圖樣與主題

homify 客廳照明
homify

homify
homify
homify

看到這張圖，你應該可以體會到光與燈具設計產生的火花吧? 簍空的燈具，發光時映在牆上的美麗圖樣，是預期外的驚喜。

8. 華麗金屬

FOTOSHOOTING, DEPARSO DEPARSO 客廳照明
DEPARSO

DEPARSO
DEPARSO
DEPARSO

金屬色調的吊燈絕對是照亮你家最為時尚的燈具。如果你想要提升家中的質感，那麼選擇玫瑰金、銅或是銀色，就能讓室內的華麗感激增。

9. 跳脫框架

Clips pendant lamp II Crea-re Studio 客廳照明
Crea-re Studio

Clips pendant lamp II

Crea-re Studio
Crea-re Studio
Crea-re Studio

上述幾種吊燈設計是否有打動你心呢? 如果你正在想，雖然我們介紹的吊燈都還滿美麗，卻少了你的個人特色，那你可以考慮用木夾子拼貼出你想要的形體的燈具。

室內佈置的延伸閱讀: 木材裝飾住家的 9 種簡單訣竅

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你最喜歡哪一款吊燈呢?留言告訴我們你的想法吧!

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