9種美到眩目的吊燈設計

照明可謂是讓室內氛圍起死回生，或是直墜地獄的關鍵人物。不管是太亮或太暗的光線、不對的色階，或是不合適的位置，都有可能會破壞你家中的氣氛與視覺感受。
那麼到底什麼才是適合的照明呢? 其實答案頗為籠統 – 需視你的空間而定。今天的這本點子簿，就要為你介紹 9 種散發優雅光芒，能讓你的室內風格更為成熟雅緻的吊燈設計。如果你對照明一無所知，也許這將會帶給你一些靈感，化身室內佈置師。
如果你家中的牆壁顏色如這張圖一樣，是一片純淨的白，家具也偏向中性色系，那麼選擇強烈的對比色吊燈，是最不費力的聰明選擇。
這些線條俐落、充滿現代感的吊燈，無論是單獨，或是數個懸掛在天花板上，都能讓室內空間充滿設計感，非常適合喜歡獨特樣式的你。
假日好無聊，想要動手 DIY 嗎? 你只需要一根樹幹、幾個玻璃瓶以及麻繩，就可以創造屬於你的吊燈。別忘記玻璃瓶身的顏色，也會影響你照明的色調喔!
這個像是水晶燈般下墜的燈泡吊燈是極繁主義的美麗化身，它能夠像藝術品一樣地成為任何平凡空間中的要角，散發的光線也能在各個角落蔓延。
愛迪生燈泡是最能散發復古華麗感的燈飾，而現在也有不同色系、風格以及元素的愛迪生燈泡供你選擇。
上述幾種吊燈設計是否有打動你心呢? 如果你正在想，雖然我們介紹的吊燈都還滿美麗，卻少了你的個人特色，那你可以考慮用木夾子拼貼出你想要的形體的燈具。
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