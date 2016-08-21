廢墟翻修：擁有流暢曲線的童話系住宅

這次我們要拯救的住宅坐落於整個歐洲大陸的最西邊，一個富含歷史底蘊的城市「辛特拉」，在這樣的土地上，想必今天的主角也不簡單。原本的它是一個坍塌的建築，在這樣的城市裡甚至有點像古代某個戰後的遺跡，看不出任何能被改造的跡象。但是來自Pedro Quintela Studio的建築師就是有這樣的魔法，魔杖一揮，在這片廢墟之上變出了一棟人人稱羨的美宅，絕對值得看一看！