廢墟翻修：擁有流暢曲線的童話系住宅

這次我們要拯救的住宅坐落於整個歐洲大陸的最西邊，一個富含歷史底蘊的城市「辛特拉」，在這樣的土地上，想必今天的主角也不簡單。原本的它是一個坍塌的建築，在這樣的城市裡甚至有點像古代某個戰後的遺跡，看不出任何能被改造的跡象。但是來自Pedro Quintela Studio的建築師就是有這樣的魔法，魔杖一揮，在這片廢墟之上變出了一棟人人稱羨的美宅，絕對值得看一看！
好吧我知道，這甚至撐不上什麼廢墟… 因為根本連它曾經有什麼結構都看不出！這只是一堆磚頭石塊罷了！
這個改變也太極端了吧！這棟房子用僅剩的結構基礎，完美的變身成富有魅力的美宅。用素雅的灰色石面和淡色木材搭配得有個性又溫暖，紅色系的矮石牆圍繞著房子點綴了整個門面，與周邊建築一樣的橘紅色屋頂讓整棟建築物剛剛好得融入當地景致中。
改造前的房屋看起來真的像是鬼屋一樣，年久失修、斑駁燻黑的外觀非常嚇人，說不定夜晚市民們都會繞道不敢經過它…
建築師保留了原本建築的結構，它特殊的線條和曲線經過整理之後顯得非常時尚，凸起的部位用馬賽克的方式重新砌上石塊，一氣呵成得延續了前方石牆的設計。看來這裡會成為市民爭相佇足的拍照聖地吧！
進來之後比在外面更驚訝！看看這寬敞的廚房、流暢的曲線、滿佈的美麗木樑給了一種地中海風情的閒適感。簡約的廚房用具、拋光的水泥地板則是提供了一點工業風的粗獷。
整間房子的裝潢都有延續性。我們可以看到廚房的工作台流暢得延伸到餐廳，天上的木頭樑柱給了這棟住宅個性，這樣滿滿的木製氛圍讓人好放鬆，完全是童話故事裡的房子啊！
樓上的臥房簡約、寬敞又有設計感。純白床組跟傢俱跟木材橘黃相呼應，天花板的木樑裝上燈，打出來的間接光就顯得特別溫暖迷人。看到一旁的陽台嗎？在這裡還有一個地方可以出去曬曬太陽、伸伸懶腰，也太幸福了吧！
從這個角度看這間住宅真的要驚呆了！看看那從客廳、廚房到餐廳延伸不斷的木頭檯面和沙發，完美的融合了三個不同的區域。沙發後面的綠色植栽、餐廳的樹枝裝飾告訴我們甚麼叫畫龍點睛，增添了這棟住宅的異國風和藝術性。有注意到堆在一邊的木材嗎？是不是可以聯想到冬天夜晚的溫暖呢？
浴室走一個半奢華的風格。淋浴間用整片金色馬賽克磚拼貼而成，金光閃閃得完全跳脫一旁的木製空間，卻用同樣色系的心思相呼應。特殊的曲線弧度也讓這個空間有點超現代，再配上特別搭配形狀的不規則鏡子。這個浴室真的太厲害了！
讓我們回頭看一下陽台，從臥室開門出來，看看一旁的木頭長椅上舖滿了枕頭、冰涼的紅色磁磚地板、延續房屋內部的木樑屋頂、灰白色的外牆，想像一下，拿著一本書、吹吹風、曬曬太陽、把自己埋在枕頭堆裡，多好的下午啊。
屋頂上的露台延續了樓下連貫的曲線設計，沿著外牆而設的木頭長椅還搭配上藝術品般的枯木，紅色磁磚的沁涼直貼腳底，夏夜的晚風裡跟家人朋友聊天烤肉都太適合了啊！
是不是都快忘了這棟神奇的地中海風住宅本來只是一堆不起眼的廢棄石塊呢？改造的建築師們真是太了不起了！看看別的老屋翻新是不是也一樣神奇：別緻公寓：搶救家徒四壁的居家困境