獨棟小木屋:-買地自建的最佳範例

在鄉下買塊地，然後蓋間自己夢想中的小木屋，已經成為許多台灣人努力存錢想達成的目標。如果想要蓋間適合全家入住，又能禁得起時間考驗的房子，那麼越簡單的設計以及格局越是討喜。
今天要介紹由專家們所設計的小木屋，簡單的外觀設計以及溫馨的室內風格，成功地成為凝聚一家大小感情的空間，相信也能給預計買地自建的你帶來許多靈感。
事不宜遲，現在就往下看吧!
既然叫做小木屋，那麼主要的建材當然要用木材，鋪上瓦礫的屋頂則能防止木材受到惡劣天氣的摧殘。環繞式陽台的設計讓小木屋散發濃厚的鄉村風格，這種連結室內與戶外的空間，是全家休閒娛樂，以及與訪客閒話家常的重要場地。
近距離欣賞這間房子，你可以發現精緻的木工工藝，美好的堆疊方式幾乎是零缺點。木頭的外牆上掛上了古典的燈具，營造出質樸卻又典雅的自然風味。
我們非常喜歡這個讓人感到放鬆且舒適的客廳。地板，牆壁和天花板的木材以不同方向排列，因此即使使用同一種建材，也不會感到單調，地面的木板較為光滑，與牆面以及天花板有所區隔。小木屋雖然溫馨，但有時候也會讓人感到與時代脫節，因此室內家具的選擇就很重要。你可以看到這間客廳選用現代感的 L 型灰色沙發，避免室內過於陳舊。
L 型的廚房也採用大量的木材，散發出濃厚的鄉村氣息。大面積的收納空間讓需要為一家大小料理的屋主可以把所有的廚具與餐具整齊地藏在櫃子裡，維持空間的整潔度。
這間鄉村風格的臥室沒有什麼浮誇的佈置與家具，簡單的兩張雙人床搭配白色小凳以及床頭桌，還有飄逸的白色窗簾，就成功地營造出平靜的氛圍。較主要起居空間淡的木頭牆面，也可以讓人休息時感到放鬆。
最後我們要看的便是洗滌身心的浴室。由於浴室容易潮濕，因此除了使用木材外，建築師也將牆面貼上了磁磚。鏡子上頭的氣窗則能讓浴室內的通風良好，也能引進自然光。
這間小木屋雖然沒有豪華的裝潢，但是選用優良的木材，就能讓全家人回歸純樸，享受最接近自然的生活方式。
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