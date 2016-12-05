獨棟小木屋:-買地自建的最佳範例

在鄉下買塊地，然後蓋間自己夢想中的小木屋，已經成為許多台灣人努力存錢想達成的目標。如果想要蓋間適合全家入住，又能禁得起時間考驗的房子，那麼越簡單的設計以及格局越是討喜。

今天要介紹由專家們所設計的小木屋，簡單的外觀設計以及溫馨的室內風格，成功地成為凝聚一家大小感情的空間，相信也能給預計買地自建的你帶來許多靈感。

事不宜遲，現在就往下看吧!