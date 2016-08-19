夏日度假小屋: 老舊農村穀倉的變身實記

台灣曾是典型的農業社會，雖然在這個產業式微後，年輕人紛紛搬往都市闖蕩，但近年來回歸農地似乎已經成為一種潮流。年輕的人們為了遠離都市的塵囂回到鄉下，還利用行銷與包裝手法，讓農產品能更與現在的世代接軌。

今天的點子簿要帶你來到葡萄牙的農村，欣賞專業達人們將老舊穀場改造成迷人的夏日度假小屋。雖然穀場大幅度地翻新，但是達人們保留了傳統的技藝，讓美好的建築特色流傳下去。

現在就讓我們一探鄉村的樸實之美。