夏日度假小屋: 老舊農村穀倉的變身實記

台灣曾是典型的農業社會，雖然在這個產業式微後，年輕人紛紛搬往都市闖蕩，但近年來回歸農地似乎已經成為一種潮流。年輕的人們為了遠離都市的塵囂回到鄉下，還利用行銷與包裝手法，讓農產品能更與現在的世代接軌。
今天的點子簿要帶你來到葡萄牙的農村，欣賞專業達人們將老舊穀場改造成迷人的夏日度假小屋。雖然穀場大幅度地翻新，但是達人們保留了傳統的技藝，讓美好的建築特色流傳下去。
現在就讓我們一探鄉村的樸實之美。
新外觀的主要亮點是帶有現代感，也能讓自然光注入的玻璃面板。穀倉的老磚也被替換為表面塗上面料的新型陶瓷。建築師保留原有的屋頂形狀，然後鋪上嶄新的紅瓦，除了讓穀倉擁有美麗的新面貌外，還維持了農村的質樸之美。
穀倉原有的屋頂天花板設計是使用傳統的剪刀桁架工藝，也就是將三角木條重複搭設，支撐住屋頂，而建築師決定保留這個讓房子個性鮮明的元素。
這個屋頂的另外一項特點是，它的空間結構，能夠確保室內的空氣流動，通風良好。
白色塗料讓質樸的屋頂與牆面更為明亮，尤其是當陽光照射時，整個室內都閃閃發亮，也感覺更為開放寬敞。
建築師保留舊穀倉原本被區分為五個類似大小區域的特性，將度假小屋規劃了兩間浴室、兩間臥室，以及在中心點的開放式廚房與客廳。
當建築師選擇建材時，最優先考量的便是耐用性和實惠性，以及不破壞穀倉原本散發的田園氣息。房內的地板以水泥為主，除了價格實惠外，也符合田園的質樸特性。
廚房與餐廳採開放式的設計，其乾淨簡約的設計，像是在提醒著人們回歸純樸。
餐桌身後便是開放式的客廳，在此你可以看到回收木材製成的茶几以及散發鄉村氛圍的迷人的燃木材壁爐。鮮豔的藍色抱枕則與白色沙發形成完美對比，是一片白中的小亮點。
寬敞的臥室幾乎沒有太多的家具，這樣的設計可以更加凸顯建築本身的美好，也能讓屋主更能靜下心休息。混凝土搭建而成的床組，在配上床頂上的輕薄布簾後，一點也不顯得過於冰冷。
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