3 坪的都會樹屋: 學生宿舍的空間擴大術

在世界各地都存在著學生的住宿問題，而台灣大部分的學校所提供的宿舍通常狹小且老舊。今天的點子簿要介紹由 Tengbom 的建築師們跳脫框架，發揮空間擴大術所完成的學生宿舍。這個像是樹屋般的小宿舍不僅美觀，還解決了學生所有的生活需求，並且環保實惠。
這項學生宿舍的專案與木頭製造商 Martinsons 和 AFBostäder 合作，僅有10平方米的居住空間內包含了閣樓臥室、廚房、盥洗間，甚至是一個設有露臺的小花園!
由於這項專案使用交叉層壓木材，因此每間宿舍的總成本很低廉，對環境也十分友善。
看到現在，你是否感到心動不已呢? 快往下看吧!
光看這個都會樹屋的外觀，你應該就能了解它的面積有多狹小吧! 在精密的設計下，漆上黑色塗料的建材讓這個都會樹屋保暖又實用，是學生宿舍的創新設計與選擇。
室內的規劃完全達到了充分利用空間的主旨，全木的材質讓小面積的室內散發大自然的風味。雖然能用的空間不多，但是每個設計都是考慮到人體工學下所規劃的，令人嘆為觀止。
將樓梯腳踏不到的區域作成書架，以及翻下後化身為書桌的窗戶，更是讓人瞠目結舌的聰明設計。
這個設在閣樓的臥室，除了節省空間外，還能滿足仍充滿冒險精神與玩心的學生們。簡單床鋪的旁邊也同樣架設了木頭的層架，提供完美的收納。閣樓下的吊椅，也能不佔掉有限的地面空間。吊椅旁的門後則是簡單的盥洗空間。
從這個角度看來，這間學生宿舍還頗像太空艙的感覺，但是少了壓迫感與窒息感。大門旁嵌入牆內的四個凹槽，也可以提供學生擺放一些雜物，非常實用。
這個充滿前瞻性的學生宿舍，真的讓人好想重溫學生生活!
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