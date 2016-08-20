3 坪的都會樹屋: 學生宿舍的空間擴大術

在世界各地都存在著學生的住宿問題，而台灣大部分的學校所提供的宿舍通常狹小且老舊。今天的點子簿要介紹由 Tengbom 的建築師們跳脫框架，發揮空間擴大術所完成的學生宿舍。這個像是樹屋般的小宿舍不僅美觀，還解決了學生所有的生活需求，並且環保實惠。

這項學生宿舍的專案與木頭製造商 Martinsons 和 AFBostäder 合作，僅有10平方米的居住空間內包含了閣樓臥室、廚房、盥洗間，甚至是一個設有露臺的小花園!

由於這項專案使用交叉層壓木材，因此每間宿舍的總成本很低廉，對環境也十分友善。

看到現在，你是否感到心動不已呢? 快往下看吧!