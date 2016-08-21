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現代身古典魂: 內藏驚喜的柏林典雅公寓

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH 客廳
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反骨卻又堅定的德國首都柏林，絕對不是世界上最漂亮的城市，氣候也遠非理想，但它沉重的過去、今日開放的心態和不過度追求物質享受的生活方式，都構成這個城市的致命吸引力。

在這樣迷人的城市中的東北方，是美麗的普倫茨勞貝格區。這個區域有許多建於兩個世紀前的波西米亞風格的建築。柏林圍牆於 1989 年倒塌之後，普倫茨勞貝格區漸漸地成為許多家庭夢想居住的區域。今天要介紹的這間位在普倫茨勞貝格區的36 坪老建築，在設計師的打造下，成為內藏驚喜的簡約現代風公寓。

屋主的期盼

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德國舊式公寓雖然風味獨具，但是因為年事已高，所以常有一些設備上的問題。因此屋主的要求就是要能滿足現代生活方式的需求，而設計師也讓屋主如願以償，打造出明亮且通風良好，並且採用許多現代家電設備的簡約公寓。

廚房

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設計師果斷地決定將兩個房間打通，改造成開放的大廚房。雖然天花板與牆面都使用潔白的白色，但是仔細一看，廚房流理檯下的不鏽鋼櫥櫃，以及黑色的家電，都能讓白色的空間不過於單調。

餐廳

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開放式的餐廳內擺放了散發沉穩個性的木頭長桌與復古的椅子，餐桌上方的黑色吊燈不費力氣地就成為挑高空間中的要角。天花板上的古典雕花以及連接門都漆上明亮的白色，因此一點也不會感覺老舊。

客廳

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相較於上面的幾個空間，使用人字紋木頭地板，以及黑色沙發的客廳更顯與眾不同。灰色的窗簾與白色的燈具都成功地營造出優雅的氣息。

臥室

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幾乎也是一片白的臥室中，灰色的窗簾特別顯眼，也十分高雅。現代感的圓形燈具除了提供臥室溫暖的照明外，還能讓臥室帶有不一樣的個性。

陽台

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柏林的夏日常在人還沒曬黑前就結束了，因此這個城市的人們特別享受在室外的時光，陽台的空間也就更為重要。在這個寬敞的陽台中，設計師鋪上了方塊的地板，並讓它們垂直與平行交錯，讓人感到不枯燥乏味。

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浴室

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浴室的用色依舊不失典雅的氣息，大面積的俐落方型鏡以及洗手台，搭配上連結牆面的馬桶座椅，都讓人一享簡約的現代風格。淋浴間的木頭地板，比磁磚地板還要更有溫度。

驚喜之作

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你絕對料想不到，在這個白色系的公寓中，居然偷藏了這個全黑的芬蘭式桑拿。在家就可以享受三溫暖的樂趣，想必應該羨煞不少人吧! 而全黑的設計，居然不會讓人感到陰暗，反而充滿了讓人能靜下心放鬆的魅力。

柏林舊式公寓的延伸閱讀: 柏林舊式公寓: 新舊交織，撞擊出另類的個性生活

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