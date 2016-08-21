現代身古典魂: 內藏驚喜的柏林典雅公寓

反骨卻又堅定的德國首都柏林，絕對不是世界上最漂亮的城市，氣候也遠非理想，但它沉重的過去、今日開放的心態和不過度追求物質享受的生活方式，都構成這個城市的致命吸引力。

在這樣迷人的城市中的東北方，是美麗的普倫茨勞貝格區。這個區域有許多建於兩個世紀前的波西米亞風格的建築。柏林圍牆於 1989 年倒塌之後，普倫茨勞貝格區漸漸地成為許多家庭夢想居住的區域。今天要介紹的這間位在普倫茨勞貝格區的36 坪老建築，在設計師的打造下，成為內藏驚喜的簡約現代風公寓。