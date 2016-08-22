簡約沁白公寓: 單調過時的老屋翻新記

在這本點子簿中，我們要帶大家去參觀一個單調且過時的家，經由設計師的改造，從室內全然黑暗的淒涼景象，變身成為一處極具吸引力的沁白公寓！當你看到眼前過時的陳設，居然能改頭換面成光燦華麗的模樣，呈現出簡潔線條和純淨色調之美，你一定會驚豔設計師的魔術妙手。現在就一起來參觀！
改造前的洗衣間令人不忍卒睹！老舊的牆壁和可怕的地板，過時的洗手盆加上破舊的儲物箱，洗衣機電線外露，令人觸目驚心。想要改造，第一個念頭就是工程可能不小吧？但可預期的是，投入的努力都會有收獲，一起來看看！
看起來完全認不出是同一個洗衣間！室內設計師團隊採用白色的裝潢，點亮了整個空間，創造出一個更清潔、更明亮，也更寬敞的洗衣間。裡面有非常流線型的設計和智慧型的儲物櫃，白色氛圍照亮了這個空間中的每一個角落！
這處黑暗的餐廳裡擺滿了老式風格的傢俱，幾乎毫無設計可言。紅木餐桌和書櫃讓人嗅出過時的味道，一點也不迷人優雅。令人感到沮喪的灰暗室內空間，讓人胃口盡失。
開放式餐廳和廚房的空間，讓人心情愉悅到極點！視覺所及，處處是以白色為主色調的傢俱和牆壁，搭配上亮藍色的椅框，為空間添加豐富多彩的現代感。這處用餐區與簡約式的廚房設計如此完美融合，成為可供家人相聚談心的角落。
這個多功能的白色廚房採用工業風的照明燈具，創造出一個舒適的烹飪空間，還裝置有充裕的櫥櫃，來收納所有的日常必需品。廚房沐浴在白天的自然光下，白色的櫃檯為空間添加現代時尚的精緻感，是優雅迷人的料理舞台。
在這張照片中，我們可以看到結合在一起的廚房和餐廳，呈現出潔白舒爽的觀感。每一個角落都充滿著現代化設計的魅力，它具有簡約的線條造型，還有足够的儲放空間收納日常器皿。改頭換面後，讓人忍不住想要在此享受美味佳餚和與好友茶敘。
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