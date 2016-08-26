制式中的經典住宅:隱身巷弄間的城市童話

在生活周遭，居住環境的外觀樣貌幾乎是千篇一律，或者因為市容，或者因為建築商的無法客製化，又或者有許多不得不的因素。相信如果可以，每個人一定都希望能擁有間像城堡一樣金碧輝煌的居所。而在Holland and Green 的設計中，雖然改變不了很多制式的規則，但卻在這經典住宅中給人另一股低調的奢華感，讓整個家庭儼然成為巷弄間的小小童話。
這棟位於倫敦的住宅，有著濃厚經典風的外觀，但這樣制式的外觀，是不容易讓人發現它內部空間的與眾不同。
使用玻璃取代牆面，在室內除了可以輕易的感受到外部空間的開闊，而對於內部空間的採光也大大提升。玻璃上使用黑色框架，配上一旁的樓梯，更散發出一股淡淡的工業風。
從院子一進入，內部的色調及採光，讓室內整個亮了起來，而且在餐桌上方的天窗搭配院子延伸的視角，讓室內空間一點也不像室內。
在這裡烹飪對媽媽而言一定是件享受的事，將院子滿滿的綠意延伸到室內，借點天空的精彩點綴餐桌。
沿用白色為基礎色調，利用吊燈營造奢華感，在壁爐上方更利用大面的鏡子增加了客廳的採光及空間感，一家人在這裡聊天，應該很容易欲罷不能。
臥室依舊以白色為基調，利用其他色彩繽粉的家飾或壁飾，無論是大人或小孩一定都有置身童話世界的錯覺。
坐在懶骨頭上，陪著孩子嬉鬧，時而來枕頭大戰，這不就是最簡單的幸福時光。
在泡澡時能有一大片風景，相信這是最能讓人感到放鬆的，為了充分享受這低調的居家奢華，浴室的設置利用玻璃門製造了這片風景。這樣的愜意氛圍，讓人都羨慕了起來。
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