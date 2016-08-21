9 種簡單 DIY 方法，居家質感大提升

有沒有發現最近全世界興起一股手作風？在資源過度充沛的時代蔚為一股清流，大家發現手做的東西更有味道也更能夠被珍惜。除了銀飾、皮革那些流行的手作品，今天要介紹你 9 種實用的居家環境 DIY 方法，還可以跟家人分享，或是情侶一起佈置，一點小創意就能輕輕鬆鬆讓質感大提升！快來偷學步吧！
工作的地方就該更美麗啊！把會激起你的靈感的圖片、文字、照片用紙膠帶貼在牆上，一秒變文青，效率也提升！讓牆面變成重點，再配上低調簡約的工作桌、椅子、檯燈不失設計感，你可以抬頭找靈感、低頭又可以靜下心來，是不是不錯的方法呢？
小時候大家都是小畫家，總會拿起畫筆亂畫，長大後怎麼忘了呢？現在也有讓人進去畫畫的工作室，不必買什麼材料或器具就可以輕鬆作畫，把你的畫拿回來掛在牆上，是不是瞬間找回了你的畫家魂？畫得好不好又沒有關係，重要的是你在這幅畫裡揮灑的自己，還順便讓你的家增添了一點個性，其實很不錯呢！
看看這個客廳，如果沒有了牆上的好像顯得有點生硬，加上一點藝術色彩總是不會錯的！
黑板漆自從在大概十年前問世後，越來越流行了起來，深沈的顏色很適合找一面牆漆上。平常可以當作留言板、備忘錄等等，你看看這個廚房加上了黑板漆的那面牆，拉了一個沈穩的色調卻讓整個廚房變得更明亮、有質感，簡單又實用啊。
其實想要改變居家氛圍，油漆是最快的了！你可以諮詢一下室內設計師，接著就到大賣場去提一桶油漆回來自己粉刷，看你想要營造什麼氛圍都可以，而且整面牆壁都是你的作品，很有成就感！
應該有看過一些咖啡廳會用酒瓶當燈罩吧？如果要柔和一點的氛圍，可以試試摺紙！小時候都會摺紙飛機啊、、紙星星、紙鶴什麼的，現在要做紙燈罩當然也不難喔，網路上有很多摺紙的樣式，其實只要找到你喜歡的、印出來、摺！就可以掛起來了，看起來就很專業了！
不難發現許多質感住宅都是靠軟織品在營造氛圍，如果你的家顯得太單調冷清，可以試試放一些有圖騰色彩的軟織品，簡單的點綴就能有很大的改變喔！
美麗的房子都要有一點植物點綴。木工這種任務可能就比較難一點點，但現在手做木工的教室也不少，如果你能完成一個可以放各種植物的掛架，這個充滿綠意的角落一定會給你很大的成就感喔！
高階的手作達人可能會對這個躍躍欲試。用一些回收木材、一些工具就可以做出床頭，讓你的臥房煥然一新。有看到這個臥房裡的木頭與植物的搭配嗎？是不是瞬間很度假風呢？
這個就適合那些學會了木工想要來做更多東西的達人們。如果家裡缺了桌子椅子，想辦法找到一些舊木材，像是工廠不用的木棧板、打掉的櫃子剩下的木材、邊角剩材等等，都可以重新利用、製造成全新的、獨一無二的傢俱！是不是很厲害呢！
開始覺得手癢了對吧？還有其他方法也可以提升居家質感呢！延伸閱讀：7 種用小預算點亮廚房的方法