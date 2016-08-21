9 種簡單 DIY 方法，居家質感大提升

小時候大家都是小畫家，總會拿起畫筆亂畫，長大後怎麼忘了呢？現在也有讓人進去畫畫的工作室，不必買什麼材料或器具就可以輕鬆作畫，把你的畫拿回來掛在牆上，是不是瞬間找回了你的畫家魂？畫得好不好又沒有關係，重要的是你在這幅畫裡揮灑的自己，還順便讓你的家增添了一點個性，其實很不錯呢！

看看這個客廳，如果沒有了牆上的好像顯得有點生硬，加上一點藝術色彩總是不會錯的！