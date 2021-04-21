6 個慶祝喬遷的創意禮物

我們常常認為裝潢新家是一件非常讓人頭痛的事情，的確如此，裝潢是一項巨大的工程，需要我們投入大量的時間與力氣去完成，但除了裝潢，其實還有一件事情也一樣令人煩惱，那就是搬家。通常當你在搬家時，會發覺長久以來自己累積了許多用不上的東西，同時也發現需要添購的必需品，多到不勝枚舉！同樣地，如果是你的親友同事搬新家，你可能也會想送他們一些新居需要的物品。你可以出奇制勝，送一些更具個性或時尚品味的禮物。為了讓喬遷派對上賓主盡歡， homify 為你選出了以下的創意點子，保證能讓屋主笑開懷！如果你也對適合喬遷的創意禮物感興趣，如果你也正在為選擇一個與眾不同的喬遷禮物而煩惱，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 對了，如果你有更多問題，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～