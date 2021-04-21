6 個慶祝喬遷的創意禮物

我們常常認為裝潢新家是一件非常讓人頭痛的事情，的確如此，裝潢是一項巨大的工程，需要我們投入大量的時間與力氣去完成，但除了裝潢，其實還有一件事情也一樣令人煩惱，那就是搬家。通常當你在搬家時，會發覺長久以來自己累積了許多用不上的東西，同時也發現需要添購的必需品，多到不勝枚舉！同樣地，如果是你的親友同事搬新家，你可能也會想送他們一些新居需要的物品。你可以出奇制勝，送一些更具個性或時尚品味的禮物。為了讓喬遷派對上賓主盡歡， homify 為你選出了以下的創意點子，保證能讓屋主笑開懷！如果你也對適合喬遷的創意禮物感興趣，如果你也正在為選擇一個與眾不同的喬遷禮物而煩惱，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 對了，如果你有更多問題，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～
吊掛衣帽的架子，是家家必備的基本款，卻又常常被忽視。但是如果是這款造型別具趣味的衣帽架，一進門一定會被它有趣的設計所吸引，也能感受到設計師的獨特概念。這種衣架讓房間增加了個人化風格，它的木材色調也會讓家裡顯得更溫馨。
任何住家，只要掛上這麼一幅當代藝術作品，立刻就會變得吸睛百分百！當搬遷進一處新居，卻不知如何裝潢時，選擇當代藝術作品做為裝飾，可以大大提升整體環境的格調，同時也展現出主人獨到的品味。
床上用品差不多是每個人家都必備的，但是有些人會認為這類禮物較為私密，會刻意迴避用來送禮。但是實際上，好品質的床單是一份非常實用的禮物，不僅能讓房間散發出美好的氛圍，收禮者也會時時記起你溫暖的心意。
搬新家時，一般人比較重視固定式的大型傢俱，像是沙發、桌椅、床舖等。照明設備同樣是不可或缺的必需品，卻似乎未受到同等的重視。事實上，有許多造型特異別具趣味的燈飾，只要懸掛或擺放在對的位置，立刻能為空間增添魅力，是一個很不錯的送禮選項。
選擇設計新穎的餐具，作為喬遷禮物，一定會讓親友留下深刻的印象！你可以順便帶些食物前去，派對上使用這些禮物當作餐具，餐後就把餐盤留下來，這項入厝送禮創意保證讓賓主盡歡！
對於喜好品酒的人來說，家裡沒有一組美麗的酒架，簡直不成家了。適合喬遷送禮的酒架的款項多多，有些是壁掛式，有些是獨立式，得配合不同的空間選擇適合的設計。如果你再搭配上外型獨特的酒瓶，整個視覺鐵定大大加分！
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