焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 21 日)

又過了炙熱的一週，在台灣這樣的酷暑，真的只想待在家吹冷氣。
本週 homify 也照樣介紹了許多不同的住宅專案，而最深得本週讀者芳心的是陽台與室內改造專案以及被自然環繞的住宅專案。
現在就讓我們看看本週的焦點排行榜，希望讓錯過這些點子簿的你能藉著慵懶的週日早晨將這些文章一網打盡。
還記得這個改造前毫無特色，死氣沉沉的陽台嗎? 設計師只是添加了幾個簡單的家具以及植物，就讓家中平凡無奇的陽台變成讓人不想離開的愜意空間。
如果你已經記不得這個陽台的原貌的話，趕快看看: 小陽臺改造術:坐擁一片綠意的愜意空間
夏天的水果都好好吃! 而這間在水庫旁，被樹木環繞的別墅，除了外觀使用鮮橙色外，室內的各個空間都毫不畏懼地用上了最鮮豔的顏色搭配。
還記得我們曾說，廚房地板的多彩用色簡直就像是蔬果一樣嗎? 如果你已經沒有印象的話，瞧瞧: 聖保羅仲夏日：被樹木環繞的橙色別墅
在點子簿湖畔住宅: 融合自然景觀的視覺饗宴中，我們介紹了空間十分開放，並且坐擁湖光水色的住宅。你是否對這間住宅大面積的落地窗印象深刻呢? 還有，使用大車輪的獨特床組更是不尋常的大膽設計。
驚豔馬德里：兼具開放感與隱密性的豪華住家帶你欣賞如何能使用大片的落地窗，依舊能享受十足的隱密感。在這個專案中，設計師利用階梯以及半面的牆，讓生活空間保持開放感，卻又能劃分出不同的區塊。如果這樣的設計符合你目前的需求，那麼趕快重溫這本點子簿吧。
沒錯，這間日系老屋改造前的樣貌真的讓人寒毛直豎，那淒涼的模樣真的令人不忍直視。然而改造後的房屋，不僅保留了日系傳統之美，還添加了日系現代設計的風味。而最後的懸浮階梯，更是你不得不看的出色設計。
還沒看過這本點子簿嗎? 請點: 日系住宅: 結合傳統與現代，擁有懸浮樓梯的 37 年老宅新生命