焦點排行榜: 本週最受好評的 5 本點子簿 (8 月 21 日)

又過了炙熱的一週，在台灣這樣的酷暑，真的只想待在家吹冷氣。

本週 homify 也照樣介紹了許多不同的住宅專案，而最深得本週讀者芳心的是陽台與室內改造專案以及被自然環繞的住宅專案。

現在就讓我們看看本週的焦點排行榜，希望讓錯過這些點子簿的你能藉著慵懶的週日早晨將這些文章一網打盡。