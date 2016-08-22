房屋翻修: 進行光合作用的挑高住宅

日本大阪以其商業化的外表、現代的建築以及繁華的夜生活聞名。今天點子簿中的主角改造前的頹廢樣貌在活力四射的大阪市中似乎有點突兀，但是遇到貴人的它，在改造後化身為散發著溫暖和舒適風格的挑高住宅。
改造後的挑高住宅不僅有許多木頭交織而成的有趣紋路，還有以植物為要角的裝飾物。擺脫陰暗的明亮室內，十分適合各類植物進行光合作用。
現在就讓我們停止手邊的工作，一起來看看這個翻修專案。
改造前的廚房設計根本就是忘了時間的鐘，散發的年代感讓人想到童年時的外婆家。也許這樣的廚房在過去曾是完美的設計，但是在今日已經功能性不佳。灰色的櫥櫃們感覺老舊不整潔，不鏽鋼的流理台沒有時尚感，反而讓人覺得很生冷。
改造後的室內帶有小木屋的設計美感，木頭的樑柱以及柱子不凡的設計像是屋內的藝術品一樣。柱子除了扮演支撐建築的重要角色外，還劃分了廚房與餐廳的空間，卻又不會像牆面一樣縮小空間。
木頭柱子讓看起來已經有高貴感的天花板更加散發不凡的美，並且讓所有人都能更加感受到這個住宅的挑高設計。建築師故意選用簡單且輕質地的家具，不搶走木頭天花板的美好風采。
與木頭的建材呼應，設計師選用超大型的植物盆栽，植物的葉片形狀是留白空間最實惠且貼近自然的裝飾品，而且還可以淨化室內的空氣。從這個角度，你還能看到身負重任，引進自然光的中庭，
改造後的浴室以馬賽克磁磚堆砌而成，營造出非常平靜的空間。一半的牆面以及玻璃分隔版提供了適當的私密感，卻又讓浴室有適當的開放感。從鏡面底下透出的光線，更讓浴室混身都是時尚感。
引向簡單的中庭的走廊設計也十分不簡單。瞧瞧建築師不浪費任何可用的空間，在牆面設置凹槽，以及數個收納格，只要擺放一些心愛的收藏品，這個走廊就可以成為家中的藝廊。
在這個改造後的房子裡，不要說植物了，連人都可以在此進行光合作用。
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