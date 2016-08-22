房屋翻修: 進行光合作用的挑高住宅

日本大阪以其商業化的外表、現代的建築以及繁華的夜生活聞名。今天點子簿中的主角改造前的頹廢樣貌在活力四射的大阪市中似乎有點突兀，但是遇到貴人的它，在改造後化身為散發著溫暖和舒適風格的挑高住宅。

改造後的挑高住宅不僅有許多木頭交織而成的有趣紋路，還有以植物為要角的裝飾物。擺脫陰暗的明亮室內，十分適合各類植物進行光合作用。

現在就讓我們停止手邊的工作，一起來看看這個翻修專案。