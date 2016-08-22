現代風套房: 傳達環保理念的獨特設計

柏林的新克爾恩區是藝術家以及年輕人聚集的熱鬧區域，而在這裡，有一間使用回收材質，品味絕佳的設計套房。這個專案顛覆了一般我們對於飯店房間的印象，但又有喜愛下塌飯店的旅客所期待的雅緻與舒適度。

來自 Spamroom 的建築師們選用回收的建材，以反映這個街區的不羈精神，並且還打造了一些大膽冒險，卻又不失功能性的家具。這間公寓只有 10 坪大，所以如果你正在想要佈置你的小套房的話，這個專案能帶給你許多具有創意的靈感。