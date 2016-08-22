現代風套房: 傳達環保理念的獨特設計

柏林的新克爾恩區是藝術家以及年輕人聚集的熱鬧區域，而在這裡，有一間使用回收材質，品味絕佳的設計套房。這個專案顛覆了一般我們對於飯店房間的印象，但又有喜愛下塌飯店的旅客所期待的雅緻與舒適度。
來自 Spamroom 的建築師們選用回收的建材，以反映這個街區的不羈精神，並且還打造了一些大膽冒險，卻又不失功能性的家具。這間公寓只有 10 坪大，所以如果你正在想要佈置你的小套房的話，這個專案能帶給你許多具有創意的靈感。
既然只有 10 坪，建築師便果斷地避免使用隔間，並且企圖讓空間更有靈活性。這間套房中的焦點家具便是眼前的這張多功能床。利用往上伸展的方式，這張床的底下提供了寬敞的收納空間，讓人更容易爬上床的小階梯，還能放拖鞋等小物。床頭燈的設計除了節省空間外，精緻的設計也是讓人無法忽略的細節。
房間的主要收納儲藏櫃設置在入口與廚房之間，除了可以當成衣櫃使用，不同面向的櫥櫃也可以作為廚房的收納櫃。有門與沒有門的櫥櫃設計，可以依照個人的喜好，放置不同的物品。
廚房流理台下方的櫥櫃以不同的回收材質拼貼而成，除了傳達環保意識之外，還成為世界上獨一無二的家具。這個以回收材質所設計而成的櫥櫃散發著質樸之美，與嶄新的流理台交織出新與舊的雙重魅力。
仔細瞧瞧這個廚房的水槽，你就能發現這個專案的建築師們有多麼地注重細節。許多回收材料的家具並不在意作工，但是你可以看到不同回收建材緊密地拼貼在一塊，即使是回收的材質，也能成為像是設計師作品般的別緻家具。
如果你的套房也是類似的大小，那麼一般的餐桌或是書桌絕對會占用過多的空間。你不妨效法這間設計套房的折衷辦法，在窗前架設長窄的桌面，解決用餐以及唸書的需求。
另外值得注意的是桌子上方的吊燈。這盞吊燈可不是什麼尋常的燈具，回收舊銅管所製成的這盞燈，可謂是環保又別致的設計。
這間小面積的浴室採用無間隙的設計，黑色小磁磚以及黑白色系讓舒適的套房添加了前衛的個性。
這間深具環保精深的設計套房可謂是突破小面積的束縛，闖出寬敞的一片天。
小面積套房的延伸閱讀:小坪數公寓：反映香港精神的精練設計