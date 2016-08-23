海濱別墅:結合藝術與休閒元素的特色住宅

夏日的豔陽發威，你是不是已經熱得發暈，很希望來趟海邊度假之旅呢？今天 homify 要帶你到一處海濱別墅，在這個結合休閒與藝術元素的空間裡，設計師致力創造出溫馨平和的寧靜氛圍，同時還擺設獨特的藝術品，提升生活質感。這座別墅中還設置了現代生活所需的各種自動化配備，讓人能在此度過輕鬆愉悅的美好時光。現在就一起來參觀！
房子的外觀是一處門廊，連結室內與戶外的空間。屋前有一道石板路，門庭前擺放著樸實的木雕座椅，周圍還有盆栽植物等綠意。門前矗立著一座女性雕塑，彷彿正在歡迎著賓客到來。
室內的入口處擺放著大片的鏡子，以及一座木製餐具櫃，平時也可以用來陳放裝飾品。除了傢俱外，還裝飾了許多精緻的配件，像是牆裡的雕塑和壁上的油畫。起居室整合了多種生活機能，讓客廳、餐廳和廚房都緊密相連，為日常活動帶來舒適和便利。
客廳主要採用中性色系，白色主調營造出平靜的氛圍，同時以多種裝飾來強化視覺上的溫馨感，例如室中的木頭製矮桌、靠牆的木質書架，與地毯、沙發和休閒座椅，構成了極為平衡的觀感。牆上的畫作更是凸顯屋主的藝術品味。
餐廳連接著客廳和廚房，鍍鉻鋼餐桌前擺放著木製草席座椅，靠牆是白色雙人座沙發，兩側則是無背座凳。頂上懸著溫馨感的燈具，和牆上油畫及彩色靠墊，為空間增添了多彩的意象。
烹飪空間以自然木色為主調，實木櫥櫃為廚房帶來質樸溫暖的觸感。紅色的廚具是廚房裡的亮點，搭襯著白色光滑的流理台、中性色調的壁磚，和其他嵌牆式的現代化設備，使得作菜成為生活上的享受。
這個房間以音樂為主題，牆上的 Antônio Carlos Jobim 照片洩露出主人有多麼熱愛巴西音樂。室內佈置成舒適的鄉村風格，白色帆布的塗層扶手椅，襯托著壁上黑白風格圖片，營造出濃濃的藝術氣息。
主臥室使用白色為主調，搭配實木地板，構成輕鬆愉悅的氣氛。如同前面的空間一般，色彩鮮豔的靠墊和壁上的掛畫打亮了視覺。傢俱風格走混搭路線，讓人一進到這個空間，便同時感受到普羅旺斯的優雅休閒風情。
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