老屋翻新：散發葡式磁磚魅力的現代風住宅

葡萄牙的里斯本有許多值得改造的美麗老建築，而今天的點子簿就要帶你欣賞一間位在里斯本市中心的破舊公寓，經由設計達人們的巧手規劃，不僅重生，還將葡式磁磚的魅力發揮地淋漓盡致。
沒有拋棄傳統之美的設計是將過去與現代完美融合的最佳範例，如果你好奇如何能將葡式磁磚運用在家中的話，那你一定要趕快往下看！
改造前的屋況差強人意，牆面的損壞程度絕對急需修復，不修邊幅的泥土地面也讓人感到陣陣冷風吹來。
雖然說改造前的樣貌實在有些破舊，但是仔細一看，不難發現這間公寓的磁磚潛在的美，相信只要下一些功夫一定能讓這間公寓散發葡式魅力。
從這張照片可以看出，設計師毅然決然地打掉一些牆面，這也是現代裝修常見的手法 – 讓空間少掉隔離感，更加開闊。打掉了一些隔間後，從兩個大窗注入的自然光也就更能大肆地在室內流竄。
還記得第一張圖中的老舊磁磚嗎？現在它們已經成為帶有復古美感的裝飾品，其精緻的圖樣更讓人想要接近一探細節。
擁有迷人線條設計的鏡子，更讓臥室充滿無窮的驚喜。
改造後的浴室最引人注意的就是乍看之下似乎不像整修過的牆面。其像是潑墨般的造型讓浴室空間多了現代感，以及無法取代的個性。現代的淋浴空間以及衛浴設備，都讓屋主能夠更加享受沐浴的時光。
這張圖片呈現的是連接到不同房間的走廊，你可以看到這間公寓挑高的天花板，也是許多舊建築的美好特色。
在這個家中的小角落，我們可以發現小細節的重要性。比如說，牆角的現代風桌子以及燈具，以及完全不同調性的金屬水桶，都是獨特的味道。
現代的廚房雖然不是太大，但是收納空間十分充足。緊鄰的木頭餐桌淡化了廚房較為性格的特性，餐桌上的水晶燈，又帶來不一樣的層次。而在這個空間同樣也能看到粉嫩色調的磁磚。
這張圖中的長凳以及古典的木頭家具是讓家中散發優雅氣息的重要功臣，並且也告訴我們，每樣家具就像人一樣，都代表著不同的個性。
客廳有許多提升室內高雅氣息的裝飾品，但這些不同的裝飾品放在一起不會讓人感到過於衝突或雜亂。如果你也喜歡將不同風格的物品擺在一起的話，不妨參考這間客廳的裝飾法。
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