老屋翻新：散發葡式磁磚魅力的現代風住宅

葡萄牙的里斯本有許多值得改造的美麗老建築，而今天的點子簿就要帶你欣賞一間位在里斯本市中心的破舊公寓，經由設計達人們的巧手規劃，不僅重生，還將葡式磁磚的魅力發揮地淋漓盡致。

沒有拋棄傳統之美的設計是將過去與現代完美融合的最佳範例，如果你好奇如何能將葡式磁磚運用在家中的話，那你一定要趕快往下看！