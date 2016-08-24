8 種打造居家綠洲的簡單方法

忙碌了一整天後，回到家就是要讓身心靈徹底淨化放鬆。當你在設計以及佈置較為私密的空間時，營造平和的氣氛能讓你徹底充電再出發。今天的點子簿想要為在外奔走的你，提供一些執行上相當容易的點子，讓你能夠在家也能享受綠洲般的愜意生活。只要掌握這些小細節，你就能每天容光煥發地出門。
客廳絕對是家中最常使用到的空間，而你可以購入一些柔和色系的舒適家具，擺放能淨化空氣的植物，並且注意放置家具的方式不會讓你的空間阻塞。另外，你要確保你的室內有充足的自然光，而最好的方法就是請設計師依照建築的架構，盡可能地打造大面積的玻璃窗。
一般人總是注重床墊以及枕頭的品質，但是卻容易忽略床單的重要性。如果你想要讓家中像綠洲一樣舒適的話，那你一定要選擇材質柔軟的高品質寢具，這樣就能提升你的睡眠品質，並在沉睡時讓皮膚也能深呼吸。
選擇能夠讓你的室內更有美感的高雅飾品，可以讓你在家中的時光更為愉悅美好。你可以選擇有主題性的物品，以及相配的織品。
看看這些美妙的熱帶主題的飾品，不僅俏皮、色彩艷麗，也很有療癒的效果。你可以依照你的個性與取向，選擇能讓為你的空間提供不同能量和風格的裝飾品。
浴室往往最能夠讓人卸下肩上的負擔，然後沉澱心靈的地方。看看這張圖片，白色的磚牆以及讓人感到沉穩的灰色地板，搭配上明亮的熱帶風格浴簾，就讓浴室搖身變成一個小綠洲。
壁紙真的是最方便又實惠的裝飾品。
不同主題以及圖樣的壁紙，能夠輕鬆地改變房間的個性與氣氛。如果你想有一個熱帶主題空間，看看圖中的範例，選擇植物系列的壁紙，順手一貼就能讓家裡搖身變綠洲。
想要把家裡打造成綠洲，怎麼可以少的了流水呢。你可以學習這張圖，利用竹子設置小小的流水造景，那涓涓的聲音將能帶你前往一個夢境，讓你找到平靜。
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