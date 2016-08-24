8 種打造居家綠洲的簡單方法

客廳絕對是家中最常使用到的空間，而你可以購入一些柔和色系的舒適家具，擺放能淨化空氣的植物，並且注意放置家具的方式不會讓你的空間阻塞。另外，你要確保你的室內有充足的自然光，而最好的方法就是請設計師依照建築的架構，盡可能地打造大面積的玻璃窗。