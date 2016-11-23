田園間的木製平房: 含車庫以及木頭甲板露臺的愜意好空間

住在田園中的房子不僅可以每天享受鳥鳴以及其他來自自然的聲音，還能盡享綠意，呼吸新鮮的空氣。這次的點子簿所要介紹的平房應該是許多嚮往田園生活的讀者所夢寐以求的好空間，除了讓人感到溫暖的木頭外，連結了室內與戶外空間的大面積甲板露臺，更是讓屋主能夠舒適地感受微風，度過愜意的午後。

如果你也嚮往這樣的好日子，那就讓我們一起欣賞這間由日本專家所打造的木製平房吧~