田園間的木製平房: 含車庫以及木頭甲板露臺的愜意好空間

住在田園中的房子不僅可以每天享受鳥鳴以及其他來自自然的聲音，還能盡享綠意，呼吸新鮮的空氣。這次的點子簿所要介紹的平房應該是許多嚮往田園生活的讀者所夢寐以求的好空間，除了讓人感到溫暖的木頭外，連結了室內與戶外空間的大面積甲板露臺，更是讓屋主能夠舒適地感受微風，度過愜意的午後。
如果你也嚮往這樣的好日子，那就讓我們一起欣賞這間由日本專家所打造的木製平房吧~
這間平房位在一個如同田園詩句中的鄉村內，正前方便是綠油油的稻田，身後也有樹木環繞。以木頭搭建而成的外觀簡單現代，與周遭的環境完美結合。在大車庫身旁的是大約 9.08 坪的住家空間。房子正面的外牆使用了信州落葉松木板條，這也是在北美常見的手法。
屋頂和外牆部分以鍍鋁鋅材質建構而成，與溫暖柔軟的木材成為有趣的對比。一剛一柔的特性也讓這個家的外觀更有特色。
雪松的木頭甲板連接了室內以及戶外的空間，大面積的窗戶則提供室內良好的通風以及光線，讓居住的人感到舒適。
寬敞的露臺是靜下心來好好感受自然，以及聆聽自己心情的好地方。即使不擺放任何的家具，席地而坐或躺，都十分舒適。
廚房設計在起居空間的正中央，內牆有個大開口，因此不會感到過於壅擠。檜木地板以及天花板的雪松，營造出十分舒適的好氛圍，絕對是讓全家人團聚時可以盡情放鬆暢聊的素材。
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