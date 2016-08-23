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12 個讓廚房乾淨俐落的有效方法

Genie Chien Genie Chien
Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房是一處很容易髒亂的地方，隨著時間過去也可能累積許多不需要的東西。但事實上要打理出一個整潔衛生、有系統，看來又美觀的廚房，並不是一件難事！今天我們整理了 12 個簡單方便的步驟，讓你用最聰明的辦法，讓看來亂糟糟的廚房重新洗牌，還你一個現代且美麗大方的烹飪空間。現在就一起來看看！

​1. 確保每個物件都放在適當的地方

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest 廚房
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

打理廚房的最重要關鍵之一，就是確保所有的物件，都有它們自己所屬的空間。忘記把東西放進抽屜裡，就不容易記起該到哪裡取用。如果每個東西都能好好歸位，廚房就會變得簡潔好用了。

​2. 當你沒有足够的櫥櫃空間

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby 廚房收納櫃與書櫃
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
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當缺乏足夠的儲物空間時，可以考慮採用開放式置物架，也可以使用懸掛式設計。它們不但為廚房增加了空間，同時還添加了個性化的迷人氛圍。

​3. 隱藏起電線

Lowerable power outlet strip in the kitchen island homify 廚房收納櫃與書櫃
homify

Lowerable power outlet strip in the kitchen island

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安裝一個便利的電線整理設備，把所有電線都藏起來，讓檯面不再混亂，呈現出乾淨流利的視覺。

​4. 不要讓抽屜過度擁擠

Küchenfronten - weiß, ALNO AG ALNO AG 廚房收納櫃與書櫃
ALNO AG

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ALNO AG
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雜亂擁擠的抽屜，很難找出你需要的物品。唯一的解決辦法，就是把不需要的東西都拿出來，如果你有兩組同樣的物品，那就捐一組給需要的人吧！

​5. 改造你的櫥櫃

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd 廚房收納櫃與書櫃
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
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很厭煩老是要把手伸到黑暗的櫃子後，抓起一項用品嗎？不妨把櫥櫃改造成這一款，它不但方便拉出取用，而且外形時尚美觀，用法超級簡便，功能性一等一！

6. 添加整理抽屜的配件

DanKuchen keukenimpressies, DanKüchen Studio Hengelo DanKüchen Studio Hengelo 廚房儲櫃
DanKüchen Studio Hengelo

DanKüchen Studio Hengelo
DanKüchen Studio Hengelo
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這些整理抽屜用的分隔設置，是個奇妙的發明，它們讓餐具用品都能擺放在正確的位置裡，只要購置一些來整理抽屜，就能讓廚房效率大幅提高。

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​7. 垃圾分類

Pull out waste bins Urban Myth 廚房儲櫃
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
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將垃圾分類，能讓你瞭解每天浪費了多少東西，提高家庭消費意識，對環保有利，也幫助你維持自家的整潔。

​8. 使用磁鐵

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall 廚房儲櫃
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

當廚櫃裡的空間不夠用時，可以考慮採用裝置了磁鐵的牆壁，讓你的鍋具和所有帶磁性的用具都飛上牆壁，瞬間為廚房創造出更多空間來！

​9. 添加照明設備

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ARREX LE CUCINE

ARREX LE CUCINE
ARREX LE CUCINE
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黑暗的抽屜和櫃櫥是雜亂之源。在裡頭裝上照明設備，可以更方便找到東西，使用起來更高效率。

​10. 移除不必要的物品

Coleccion Møller , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico 餐廳櫥櫃 木頭 Wood effect
Design Within Reach Mexico

Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico

有些東西實際上不該放在廚房裏。如果你有置放酒具飲料的餐車架，可以考慮把它們移到客廳，放在飲料車上，成為時髦又風尚的裝飾品！

​11. 使用容器

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS 廚房收納櫃與書櫃
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
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老舊的瓶罐可以丟棄了，你可以投資一組美觀大方的玻璃容器。像這些材質抗蝕，看來很漂亮的容器，可以讓你的廚房添加亮點！

​12. 採用黑板牆面

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Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

黑板牆讓你的家變得有組織有條理！你常常順手記下一些零碎事項，到處擺放備忘紙條嗎？不妨設置一面黑板牆，在上面記事或隨興發揮創意，還可以一展自己的藝術才華喔！

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