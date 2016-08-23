12 個讓廚房乾淨俐落的有效方法

廚房是一處很容易髒亂的地方，隨著時間過去也可能累積許多不需要的東西。但事實上要打理出一個整潔衛生、有系統，看來又美觀的廚房，並不是一件難事！今天我們整理了 12 個簡單方便的步驟，讓你用最聰明的辦法，讓看來亂糟糟的廚房重新洗牌，還你一個現代且美麗大方的烹飪空間。現在就一起來看看！