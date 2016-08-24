熱帶風住宅: 多樣天然素材交錯的熱力嘉年華

由 Marina Linhares Interiors 設計團隊在聖保羅所打造的這個裝潢專案，成果不僅令所有人驚豔，同時還保留了這個建築原有的特質。他們採用簡單的幾何圖形，搭配精心選擇的建材和裝飾，加上精準的空間規畫，創造出集優雅精緻、溫馨且個性化於一身的熱帶風住宅。現在就一起來參觀他們的設計美學！
設計師所巧手打造的這個住家，營造出了美好的生活品味和無窮的樂趣。在這個舒適誘人的空間裡，你應該會渴望和親友們來開個派對，或是隨性聚會。大家輕鬆自在地聊聊天，飲酒品茗，該是多麼完美的生活！
設計師採用米黃、灰色和芥末色調，和原木的質材構成絕搭。美妙的河石地板上舖著中性色系的粗織地毯。天花板上裝置著幾何構圖的木條，完美呈現出質樸的現代美學。
以原木打造出來的廚房，搭襯著垂直紋路的木質牆面，創造出微妙的視覺。分層木架櫃將空間分割出明顯的區塊，藏在架底的照明設備，營造出水平溫暖的光線。和木頭餐桌及流理台如此調和，令人很想窩在這個空間裡享受料理的樂趣。
由室內連通向往推出的另一片空間，將兩個起居室完美地結合在一起。室內採用中性色調的地磚，與室外所舖設的明亮線條地毯相映成趣，卻又明顯地區隔出空間運用，是設計上一大巧思。周遭包圍著層層綠意，讓這處空間顯得格外怡人。
在起居室的另一端，大型的窗框將熱帶花園圈成一幅壁畫，將自然景觀和鮮明的色彩帶進客廳來。天花板的高度營造出開闊的空間感，讓人感覺這座住家分外安全舒適。
稍稍後退一步，更能看到整個全景。室外天然石材打造的外牆，和內部由原木構成的質材顯得如此和諧，充份流露出溫暖的質感，卻又不給人壓迫感。傢俱的選擇和佈局宛如一首偉大的交響曲，所呈現出來的細節絕對是首屈一指！
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