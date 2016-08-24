熱帶風住宅: 多樣天然素材交錯的熱力嘉年華

由 Marina Linhares Interiors 設計團隊在聖保羅所打造的這個裝潢專案，成果不僅令所有人驚豔，同時還保留了這個建築原有的特質。他們採用簡單的幾何圖形，搭配精心選擇的建材和裝飾，加上精準的空間規畫，創造出集優雅精緻、溫馨且個性化於一身的熱帶風住宅。現在就一起來參觀他們的設計美學！