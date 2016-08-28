城市別墅：復古魅力讓你慵懶放個假

終於我們回到客廳，看看這裡奢華得放了一張幾乎是床一樣的大沙發，寬敞明亮的空間、大氣的擺設和跳色的軟織品讓這裡真的像度假別墅一樣好慵懶放鬆！圓形的茶几也是亮點之一，以前的火爐裡則是放了仿古的電暖器延續復古風味。另外，在這整棟老宅中你有注意到很多裱框的畫作、花瓶、鏡子和檯燈嗎？他們在復古的房子裡用現代感的大膽色彩和圖形展現自己，但是你不會覺得被太多的裝飾品淹沒吧？因為其實他們就是調和整個空間氛圍的最大功臣啊！

現在你知道怎麼把一個古老的房子升級成設計住宅了，如果你的房子有輝煌的歷史，試著保存它的美麗風華吧！那是你與你的家最美麗的寶藏呢！

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