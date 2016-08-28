城市別墅：復古魅力讓你慵懶放個假

今天要帶你看一個坐落在馬德里中心的神奇住宅，它擁有現代住宅的設計感，同時又具有古老的韻味，還有一點地中海別墅的風情，我們很難得能看到這樣完美融合新舊氣質的美麗住宅。這就是那種從你爺爺奶奶到你的孩子都會愛上的房子！來吧來跟我們一起看看！
這裡的屋主跟設計師都傾向於盡量保留這棟老宅原有的元素，所以在裝修的過程中，設計師的專家團隊沒有破壞太多，而是小心的復原並重現了老宅原有的韻味。
看看這空間多美，客廳跟餐廳同時沐浴在陽光之下，採用了混搭風作主調，原有的木樑讓天花板成為顯眼的裝飾、外露的磚牆讓住宅展露文化底蘊。
廚房的老式櫥子、櫃子、料理台畫分出這裡的格局，充足的自然光從彩色玻璃外照進來，這個鮮豔的廚房讓人看得愉快、料理得也愉快，好像可以邊煮菜邊跳舞啊！
看看仿舊的餐桌和椅子、古典的吊燈、地上的幾何磁磚彼此配合的剛剛好，這裡選用特殊的傢俱、刻意營造的頹廢風妝點了這個空間的復古感。
現代住宅的空間越來越狹小，已經很少房子有早餐室的空間，但這個老宅裡仍然在廚房旁保留了一個小的早餐室。牆上貼的是高級英國壁紙，配上垂掛的彩繪吊燈、地上的彩色磁磚，是不是可以想像在這裡的每個早晨都充滿朝氣？厲害的還有傢俱。大面積的木頭收納櫥櫃，小巧簡約的圓形早餐桌，配上優雅木椅，在這個眾生喧嘩的早餐室裡面用簡單的素色平衡了整體視覺。
臥室看起來很寬敞又舒適吧？但如果不是有天花板上的木樑、柱子和木地板，其實這個房間就會顯得帶過死白了，所以這點小巧思最重要了！再加上牆壁上的花紋裝飾和火爐旁的椅子又讓這個房間更有魅力。
設計師選用了經典的貓腳鑄鐵浴缸，特殊的牆壁部分，上半部用了乳白色的磁磚怎麼潑水也不怕、上半部貼上亮黃色的花紋壁紙讓整間浴室在古典中又活潑起來，聰明！
這間小孩房是不是很可愛？這裡同樣也保留了老宅的時代風華，看看天花板上的裝飾圖樣、外露磚牆、黑白的幾何地板完美搭配。再鋪上一片素色地毯遮掩一下一不小心會過頭的花俏，大面窗引入的室內光讓整個房間好溫暖，孩子在這裡想像的世界是不是也會特別美麗呢？
終於我們回到客廳，看看這裡奢華得放了一張幾乎是床一樣的大沙發，寬敞明亮的空間、大氣的擺設和跳色的軟織品讓這裡真的像度假別墅一樣好慵懶放鬆！圓形的茶几也是亮點之一，以前的火爐裡則是放了仿古的電暖器延續復古風味。另外，在這整棟老宅中你有注意到很多裱框的畫作、花瓶、鏡子和檯燈嗎？他們在復古的房子裡用現代感的大膽色彩和圖形展現自己，但是你不會覺得被太多的裝飾品淹沒吧？因為其實他們就是調和整個空間氛圍的最大功臣啊！
現在你知道怎麼把一個古老的房子升級成設計住宅了，如果你的房子有輝煌的歷史，試著保存它的美麗風華吧！那是你與你的家最美麗的寶藏呢！
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