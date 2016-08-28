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8 種更有創意的床頭櫃替代方案

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
homify 臥室
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你的房間沒有地方放床頭櫃？別費心去找什麼可以塞進去的小桌子了，狹小的臥室很容易就會看起來擁擠，而且如果在美好早晨的一開始就被絆倒那可就糟啦！其實有很多替代方案可以不用擺制式的床頭櫃，今天我們就要告訴你能夠解決困境又讓空間更有設計感的 8 個替代方案，我猜你最後會寧願用這些有創意的方法而不放床頭櫃了！

內嵌式床頭

homify 臥室 木頭 Beige
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如果你才剛要開始設計房間，可以考慮這種內嵌式的床頭。這種設計讓整面溫潤的木牆上多了一點設計感，又不破壞一體成型的視覺效果，整個房間看起來成熟又俐落。

吊燈加椅子

PW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign 臥室
arctitudesign

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如果你有點空間卻不想硬塞下一整個櫃子，試試看可以多功能使用的東西。一張椅子、一盞吊燈，看似隨性的擺設其實很有創意對吧？

掛勾加燈泡

Products, Maze Interior Maze Interior 家居用品配件與裝飾品
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
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這個最適合完全沒有空間的床邊使用。看看這個地方，挑一個簡單的掛鉤，掛上你喜歡的鎢絲燈泡，展現了一點點工業風的巧思。

把床推前一點點

homify 臥室
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對比一開始用內嵌式的方法，這個是把床往前推一點，在後面架一個台子，同時解決了床頭板、床頭櫃的問題，檯燈、書等等都很容易可以放上去，很方便吧！

簡約禪風加吊燈

Clapham Common Flat 2 YAM Studios 臥室
YAM Studios

Clapham Common Flat 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

在空間有限的臥室很適合這個方法。找一個很小的圓桌放在床頭邊，不用是可以放檯燈的大小，因為你可以用吊燈解決！看這間臥室這麼做就看起來簡約又有設計感。

多用途的傢俱

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture 小臥室
INT2architecture

INT2architecture
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越是狹小的房間裡越能激發你的想像力！快想想，其實任何東西都可以拿來床邊當床頭桌啊！行李箱、儲物箱、一疊書，看，是不是突然有靈感了？

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安裝在牆上吧！

Bedside table F-shelf Maze Interior 臥室
Maze Interior

Bedside table F-shelf

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

真的放不下就往牆壁去想吧。像這個臥室裡的床邊桌是直接安裝在牆壁上，L 型的設計配合床的角度，可以簡單的放書、眼鏡、杯子還省了空間！

窗台怎麼樣？

homify 臥室
homify

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如果床正好位在窗戶旁邊，或許就可以把窗稜的部分延伸出來變成小台子，運用原有的東西就不會讓房間感覺混亂。在這樣的房間裡你還能倚著窗邊、沐浴在日光下吃早餐的感覺，好幸福啊！

看完這 8 種方法，是不是反而想要把自己的床邊桌拿去丟了啊！這些替代方案看起來都好有設計感！別急，還有很多東西沒教大家呢，快來去看看！延伸閱讀：9種簡單DIY方法，居家質感大提升

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