8 種更有創意的床頭櫃替代方案

如果床正好位在窗戶旁邊，或許就可以把窗稜的部分延伸出來變成小台子，運用原有的東西就不會讓房間感覺混亂。在這樣的房間裡你還能倚著窗邊、沐浴在日光下吃早餐的感覺，好幸福啊！

看完這 8 種方法，是不是反而想要把自己的床邊桌拿去丟了啊！這些替代方案看起來都好有設計感！別急，還有很多東西沒教大家呢，快來去看看！延伸閱讀：9種簡單DIY方法，居家質感大提升