你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋翻新: 玻璃與光的魔幻力量

Genie Chien Genie Chien
Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos 餐廳
Loading admin actions …

A Coruña  是西班牙一座歷史悠久的城市，以其美麗的海灘和傳統現代並存的建築而聞名。在這裡曾經有一棟相當礙眼的建築物，令人難以置信的是 Intra Arquitectos 的建築師，運用特殊的建材、顏色和設計理念，將它從一處骯髒破舊的住宅，變成了明亮時尚的天堂！在這處寬敞的住家裡，你會被玻璃構成的光滑視覺所吸引，漂亮的燈光設施將空間打亮得格外吸睛，讓你忍不住想要一住為快。現在就一起來參觀！

​改造前的廚房：讓人懷疑到底來自哪個年代

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

在當年初建的時代，這個廚房所使用的米色和木質建材可能算是時尚，但現在看起來卻是一片古舊，讓人看了就感到寂寥。照明設備不充足，也讓空間看來格外狹小，可能引發幽閉恐懼症。

​改造後：通風明亮，鮮活了起來

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

改造後的廚房看來開放通風多了，空間上也更符合動線的需求。白色當家，使得視覺更寬敞舒適，採用大片的玻璃讓室內明亮許多。坐在這個光潔的餐桌上享用早餐，一定感覺超棒，還有陽光從對窗灑進來，心情一整個舒暢！

​改造前的主廳：令人震驚的破舊空間

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

主廳原本就有足够的空間，來容納不只一處起居室。這裡周圍都有大面積的窗戶，可以讓白天的陽光打亮室內，在此還有一座樓梯貫通兩層樓面。設計師決定好好運用這些特點。

​改造後的主廳：採用光滑的玻璃和中性的色調

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos 餐廳
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

現在這個大廳成了一處雅致的餐廳，旁邊是一座造型優雅的樓梯。餐桌和圍欄都採用玻璃，營造出開放通風的氛圍，白色及木色調完美融合，構成極為優雅的觀感。

​重新裝潢後的客廳

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

改頭換面後的客廳讓人驚喜不已！大片的透明玻璃窗、舒適的淺褐色牆壁，以及溫馨的木質地板，形成非常怡人的生活空間。日落後，隱藏在天花板凹陷處的照明設備亮起來，和現代感的沙發及光澤的咖啡桌，營造出讓人很想宅在裡面的氛圍。

​改造後極具品味的木製階梯

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos 現代風玄關、走廊與階梯
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

改造後明亮的白色牆面與木質地板，創造出不退流行的別緻效果。玻璃圍欄對映著球形吊燈，是空間中的一大亮點。整座走廊流洩著一股愉悅氣息。

​裝潢後的浴室：洋溢著光澤外觀

Reforma integral de piso, Intra Arquitectos Intra Arquitectos 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

擁有現代化時尚豪華外觀的浴室，裝置了成雙的洗手台，早上盥洗時不用擔心時間不夠。光滑的巧克力色壁磚和白色地板，構成和諧的畫面。長形的鏡子和巧妙的燈光設計，都讓浴室感覺更為寬敞。

看更多的改造專案: 房屋翻修: 進行光合作用的挑高住宅

熱帶風住宅: 多樣天然素材交錯的熱力嘉年華
喜歡這項住宅改造專案嗎？留言分享你的想法吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了