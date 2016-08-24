老屋翻新: 玻璃與光的魔幻力量

A Coruña 是西班牙一座歷史悠久的城市，以其美麗的海灘和傳統現代並存的建築而聞名。在這裡曾經有一棟相當礙眼的建築物，令人難以置信的是 Intra Arquitectos 的建築師，運用特殊的建材、顏色和設計理念，將它從一處骯髒破舊的住宅，變成了明亮時尚的天堂！在這處寬敞的住家裡，你會被玻璃構成的光滑視覺所吸引，漂亮的燈光設施將空間打亮得格外吸睛，讓你忍不住想要一住為快。現在就一起來參觀！