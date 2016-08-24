老屋翻新: 玻璃與光的魔幻力量

A Coruña 是西班牙一座歷史悠久的城市，以其美麗的海灘和傳統現代並存的建築而聞名。在這裡曾經有一棟相當礙眼的建築物，令人難以置信的是 Intra Arquitectos 的建築師，運用特殊的建材、顏色和設計理念，將它從一處骯髒破舊的住宅，變成了明亮時尚的天堂！在這處寬敞的住家裡，你會被玻璃構成的光滑視覺所吸引，漂亮的燈光設施將空間打亮得格外吸睛，讓你忍不住想要一住為快。現在就一起來參觀！
在當年初建的時代，這個廚房所使用的米色和木質建材可能算是時尚，但現在看起來卻是一片古舊，讓人看了就感到寂寥。照明設備不充足，也讓空間看來格外狹小，可能引發幽閉恐懼症。
改造後的廚房看來開放通風多了，空間上也更符合動線的需求。白色當家，使得視覺更寬敞舒適，採用大片的玻璃讓室內明亮許多。坐在這個光潔的餐桌上享用早餐，一定感覺超棒，還有陽光從對窗灑進來，心情一整個舒暢！
主廳原本就有足够的空間，來容納不只一處起居室。這裡周圍都有大面積的窗戶，可以讓白天的陽光打亮室內，在此還有一座樓梯貫通兩層樓面。設計師決定好好運用這些特點。
現在這個大廳成了一處雅致的餐廳，旁邊是一座造型優雅的樓梯。餐桌和圍欄都採用玻璃，營造出開放通風的氛圍，白色及木色調完美融合，構成極為優雅的觀感。
改頭換面後的客廳讓人驚喜不已！大片的透明玻璃窗、舒適的淺褐色牆壁，以及溫馨的木質地板，形成非常怡人的生活空間。日落後，隱藏在天花板凹陷處的照明設備亮起來，和現代感的沙發及光澤的咖啡桌，營造出讓人很想宅在裡面的氛圍。
改造後明亮的白色牆面與木質地板，創造出不退流行的別緻效果。玻璃圍欄對映著球形吊燈，是空間中的一大亮點。整座走廊流洩著一股愉悅氣息。
擁有現代化時尚豪華外觀的浴室，裝置了成雙的洗手台，早上盥洗時不用擔心時間不夠。光滑的巧克力色壁磚和白色地板，構成和諧的畫面。長形的鏡子和巧妙的燈光設計，都讓浴室感覺更為寬敞。
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