房屋翻修: 擁有木頭柱子的現代風閣樓

在西班牙薩拉戈薩的某個建築物的最高層樓內，上演著希區考克的驚悚電影。搖搖欲墜並且面目可憎的舊閣樓，既潮濕又破舊，裂開的牆壁和窗戶則訴說著當初設計者的漫不經心。

如果你是正感到雀躍不已的驚悚電影愛好者，我們必須要鄭重地跟你說聲抱歉，因為在來自 A54insitu 的達人們巧妙的規劃下，這間閣樓已不再讓人寒毛直立，轉型變成浪漫電影。