房屋翻修: 擁有木頭柱子的現代風閣樓

在西班牙薩拉戈薩的某個建築物的最高層樓內，上演著希區考克的驚悚電影。搖搖欲墜並且面目可憎的舊閣樓，既潮濕又破舊，裂開的牆壁和窗戶則訴說著當初設計者的漫不經心。
如果你是正感到雀躍不已的驚悚電影愛好者，我們必須要鄭重地跟你說聲抱歉，因為在來自 A54insitu 的達人們巧妙的規劃下，這間閣樓已不再讓人寒毛直立，轉型變成浪漫電影。
舊時的家庭一般不會住在這種缺乏自然光的公寓頂樓，然而由於近年來城市中的居住空間不足，建築師與業主開始把注意力轉移到這些不被寵幸的空間，將它們改造成眾人不曾期待過的美好樣貌。
改造這間閣樓的棘手處不僅是其較為難以處理的屋頂架構，原有的空間條件也有許多需要改進的地方。剝落的地面和牆面、房間的潮濕問題、屋頂上支撐物的結構不佳，都是建築師需要傷腦筋的問題。
改造後的樣貌，是不是讓你想在此上演一齣浪漫電影?老舊的屋頂結構被保留下來，但是在細心的處理後，訴說舊時的工藝外，更為整潔堅固。你也可以看到改造後的閣樓設置了現代化的壁爐與散熱器，讓屋主在夏季與冬季都能夠不受天氣折磨，在此愜意地享受生活的樂趣。
由於閣樓本身的結構對於空間的開闊感來說是種限制，因此建築師雖然盡可能地保持原有的結構，但是也試著讓室內擁有良好的開放感，也就是避免隔間，將房間分隔成明顯的區塊。
廚房區域可以通往客廳，廚房中島型的流理台也巧妙地將不同的空間分隔，其高光澤的材質，也能幫助讓自然光在室內反射，提高明亮度。
為了讓居住的人在空間不大的浴室內不會感到窒息，設計師設計了半透明玻璃面板，讓光線能夠穿透進入淋浴間。選用的配色以白色為主，確保浴室寬敞而明亮，這種色系雖然常見，但對於小面積的空間來說是最好的做法。
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