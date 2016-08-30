花小錢做大事: 9 種低成本的豪華裝修術

一間良好的住所我們常忽視掉的就是衛浴，替我們代謝人體所不需要物質或保持身體乾淨的地方。在我們積極裝修居家門面與休憩場所，卻容易把這樣的地方弄得雜亂不堪，因此從衛浴下工夫絕對是改善居家環境的第一步。通風整潔，採光良好，重要的還要能快速清除異味，想讓居家變豪華，試著從衛浴開始吧!

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