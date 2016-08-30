花小錢做大事: 9 種低成本的豪華裝修術

是否對於居家的樣貌產生厭倦?是否對於生活的空間想要有改變?總羨慕著有宮殿般華麗的豪宅，卻又礙於有限的經費，不得不對自己想改變的慾望做些妥協。而這次點子簿正是要教你些小訣竅，讓你可以用少少的經費就能對你的居家環境做出大大的改變，雖然低成本也能打造出的豪華裝修。
家中環境最易讓人感到雜亂的無非是眾多用不到卻又捨不得丟大小雜物，其實只要把很多不需要用到的東西定時做整理，無論是捐贈或是給更需要的人，都能夠幫你的住所騰出大大的空間；此時再試著將這空間中的元素，如:沙發，茶几，擺設… … 做些調整，很輕易就能不用成本就讓居住環境來個變身，所以起來動動，開始整理吧!
早期蚊帳功能性就是防蚊，而如果試著用不同材質的布簾來做臥室的裝飾，吊掛在床間的就不只是蚊帳。一組簡單的床簾，輕易的就改變了臥室的氛圍，連飛進來的蚊子都不自覺浪漫了起來。
當你的空間夠大時，或著有著一整面空空的牆面，你可以擺設些畫作、攝影作品，甚至可以花些時間製作屬於自己的裝置藝術，讓空間飄散一股轉屬於自己的文青藝術家氛圍。
在空間中選用統一的紋理圖案來作為居家物品的裝飾，除了可以容易營造出自己想要的風格，也讓這樣的居住空間更顯獨特。
當一束花擺在桌面上，你會開始清理桌面；當清出一個乾淨的桌面，你可能就會開始打掃房間。別猶豫了，在你的桌面上擺放一盆讓你賞心悅目的植栽吧!
覺得小小的一扇窗看不到大大的世界嗎?利用挑高的窗簾很容易營造出不同的空間感，雖然窗子沒有變大，但是視感上卻讓你覺得整間房間都變大了起來，此時何必管世界大不大。
一盏良好的照明燈具，絕對與居家的空間氛圍有著相當大的關係。已經受不了那制式的傳統日光燈管了嗎?挑個華麗的吊燈或有著禪意的燈罩，點亮的絕不只有空間。
一間良好的住所我們常忽視掉的就是衛浴，替我們代謝人體所不需要物質或保持身體乾淨的地方。在我們積極裝修居家門面與休憩場所，卻容易把這樣的地方弄得雜亂不堪，因此從衛浴下工夫絕對是改善居家環境的第一步。通風整潔，採光良好，重要的還要能快速清除異味，想讓居家變豪華，試著從衛浴開始吧!
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