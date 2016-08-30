建築的魔術:9種讓人瞠目結舌的功能性建築

在一間房屋中該有的基本配備，無非是客廳、廚房、衛浴、臥室… … 等的基本生活功能空間，但這次點子簿要展示的卻是除了包含功能性外，卻超乎一般制式建築的設計。每個人對於自己夢想中房子的定義一定大相逕庭，但接下來介紹的設計絕對能替你夢想中的建築加入些不同的元素。
在兩棟建築中間連通道，利用玻璃做出無視野死角的空中中廊，無論晴雨晝夜都能讓人輕易的感受屋外的景致。
在自家的屋頂就有做無邊際的泳池，更特別的是泳池環繞了上下樓梯的連通道，讓人一上到屋頂就有置身小島上的錯覺。
這樣的廚房讓人有在戶外野炊的錯覺，但有同時能享有室內空間的便利，在這裡連烹飪用餐都能感到份外的閒適。
車庫與吧檯連結在一起，用大片落地玻璃讓車子成為吧檯裡最耀眼的展示品，在這裡小酌一番，似乎就化身成為電影裡的特務角色呢!
利用屋間的空地作出這樣的閱讀空間，以玻璃帷幕當天花板，無論是夜幕低垂或晴陽高掛，都能在這裡享受極為舒適的閱讀體驗。
從螺旋梯一下到有泳池的空間，走上連接樓梯的玻璃橋，一整個就是身處豪宅的感覺，看到照片，是不是就隱隱約約聽到了泳池派對的喧鬧聲了。
在這裡利用照明的設備打破了制式的空間感，有沙發、壁爐、吧檯以及更多高科技的電子化設備，讓這充滿現代感的娛樂空間充分發揮享樂的效用。
最後要分享的是讓人看到會腳軟的崖上屋，將地基以橫向的方式打入峭壁，就這樣把建築帶進了險峻的懸崖上。在這裡只有你有夠大的心臟，絕對能享受到少有的無敵景致。
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