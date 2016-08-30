你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

建築的魔術:9種讓人瞠目結舌的功能性建築

Yungshun Lee Yungshun Lee
Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects 泳池
Loading admin actions …

在一間房屋中該有的基本配備，無非是客廳、廚房、衛浴、臥室… … 等的基本生活功能空間，但這次點子簿要展示的卻是除了包含功能性外，卻超乎一般制式建築的設計。每個人對於自己夢想中房子的定義一定大相逕庭，但接下來介紹的設計絕對能替你夢想中的建築加入些不同的元素。

空中廊道

SI-house, TNdesign一級建築士事務所 TNdesign一級建築士事務所 房子
TNdesign一級建築士事務所

TNdesign一級建築士事務所
TNdesign一級建築士事務所
TNdesign一級建築士事務所

在兩棟建築中間連通道，利用玻璃做出無視野死角的空中中廊，無論晴雨晝夜都能讓人輕易的感受屋外的景致。

無邊際泳池

Maison Piscine, St Cyr sur Mer, MOA architecture MOA architecture 無邊際泳池
MOA architecture

MOA architecture
MOA architecture
MOA architecture

在自家的屋頂就有做無邊際的泳池，更特別的是泳池環繞了上下樓梯的連通道，讓人一上到屋頂就有置身小島上的錯覺。

露天中島廚房

Kitchen with sliding rooflight to create open-air court Eldridge London 廚房
Eldridge London

Kitchen with sliding rooflight to create open-air court

Eldridge London
Eldridge London
Eldridge London

這樣的廚房讓人有在戶外野炊的錯覺，但有同時能享有室內空間的便利，在這裡連烹飪用餐都能感到份外的閒適。

吧檯車庫

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited 餐廳
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

車庫與吧檯連結在一起，用大片落地玻璃讓車子成為吧檯裡最耀眼的展示品，在這裡小酌一番，似乎就化身成為電影裡的特務角色呢!

豪華舒適的閱讀空間

Klippan House, Belsize Architects Belsize Architects 書房/辦公室
Belsize Architects

Klippan House

Belsize Architects
Belsize Architects
Belsize Architects

利用屋間的空地作出這樣的閱讀空間，以玻璃帷幕當天花板，無論是夜幕低垂或晴陽高掛，都能在這裡享受極為舒適的閱讀體驗。

螺旋梯與玻璃橋

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects 泳池
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

從螺旋梯一下到有泳池的空間，走上連接樓梯的玻璃橋，一整個就是身處豪宅的感覺，看到照片，是不是就隱隱約約聽到了泳池派對的喧鬧聲了。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

外部娛樂空間

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects 露臺
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

在這裡利用照明的設備打破了制式的空間感，有沙發、壁爐、吧檯以及更多高科技的電子化設備，讓這充滿現代感的娛樂空間充分發揮享樂的效用。

室內籃球場

court house, 小泉設計室 小泉設計室 健身房
小泉設計室

小泉設計室
小泉設計室
小泉設計室

你還在等著大太陽在戶外的籃球場揮汗如雨嗎?當你有了一座專屬於自己的室內球場，一定讓人找不到原因不多打幾場球。

在懸崖上的屋子

Cliff House by Modscape Concept external Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Cliff House by Modscape Concept external

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

最後要分享的是讓人看到會腳軟的崖上屋，將地基以橫向的方式打入峭壁，就這樣把建築帶進了險峻的懸崖上。在這裡只有你有夠大的心臟，絕對能享受到少有的無敵景致。

喜歡建築的你，可以參考: 5 個造型各異的混凝土建築

花小錢做大事: 9 種低成本的豪華裝修術
有更多讓人驚訝的設計嗎?與我們分享一下吧!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了