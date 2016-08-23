迷你方塊屋:提供完善生活機能的魔術盒

今天的點子簿要帶你來到南美洲，發現不一樣的居家設計新大陸。來自 Colectivo Creativo 的創意團隊打造了一個像是模塊般的住宅，去掉不必要的隔間，不僅節省成本，也更為環保。

雖然是簡單的模塊，但是設計師們沒有犧牲掉品味，利用不同的塗料，讓拼接而成的木材外觀像是藝術品一樣。在這個僅 11 坪大，但卻具備所有功能的方塊屋裡，似乎能夠過著樸實愉悅的生活。 現在就讓我們踏進這個小方塊裡。