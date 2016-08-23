迷你方塊屋:提供完善生活機能的魔術盒

今天的點子簿要帶你來到南美洲，發現不一樣的居家設計新大陸。來自 Colectivo Creativo 的創意團隊打造了一個像是模塊般的住宅，去掉不必要的隔間，不僅節省成本，也更為環保。
雖然是簡單的模塊，但是設計師們沒有犧牲掉品味，利用不同的塗料，讓拼接而成的木材外觀像是藝術品一樣。在這個僅 11 坪大，但卻具備所有功能的方塊屋裡，似乎能夠過著樸實愉悅的生活。 現在就讓我們踏進這個小方塊裡。
當我們靠近時，不難發現被切成長方形的木板上塗上了淡米色、棕色以及冷黑色面料，除了天然的素材外，像是棋牌般的圖樣也十分美觀。
這個方塊屋還有個小露臺，因此你可以跟愛狗或是愛人坐在這裡，欣賞眼前的美好風光。
這張方塊屋的側面照讓我們發現不論從什麼角度欣賞這間方塊屋都很迷人。往外延伸的小平臺以及白色的座椅像是在歡迎著你回到溫暖的家。
讓我們從正面欣賞這個令人過目難忘的家吧！這個擁有俐落線條、大面積的落地窗的現代小屋獨特的風味是一般住宅無法匹敵的。這美麗的家也完美地融入在大自然中，絲毫不讓人感到突兀。
接著來看看內部的裝潢吧!打開大門後，迎向我們的是開放式的生活空間。廚房、餐廳以及客廳都無間隙地連接在一塊，廚房雖然不是太大，卻一應俱全。在我們意料之內，這個家中的室內也以木材為主，不論走到哪都能嗅到大自然的氣息。
透明的玻璃拉門讓房內四處都是自然的光線，空氣也能在任意地流動。當夜晚來臨時，室內的照明則一肩抗起讓家中暖光四溢的重責大任。
現代風家具非常完美地融入在這個少即是多的空間，其偏冷的色調與暖色調的木頭搭配地天衣無縫。
在臥室的空間裡，木頭仍然是空間中的主角，白色的床鋪配上灰色的床頭板，十分簡潔高雅。光是在床頭的正上方放上一幅喜愛的圖畫或是照片，以及在牆面上貼上花朵壁貼，就讓房間風味獨具，也不搶走木頭的風采。
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