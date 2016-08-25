獨棟住宅: 充滿木頭溫暖的混凝土建築

購買獨棟住宅的問題常常是那已經由建商所決定好的外觀以及室內格局，而沒有考慮到房子周遭環境的設計，也常讓獨棟住宅看起來十分突兀。今天我們要介紹的，由日本 Nobuyoshi Hayashi 的建築達人們所設計的這個混凝土建築專案，主打傳統的身軀、現代的內在，以及最為進步的家電設備。
一般人很難將混凝土與溫馨的室內風格聯想在一塊，但是這間獨棟住宅，雖然有著混凝土的性格外表，但是內在卻是洋溢著木頭溫暖的柔和派小窩。這間住宅的設計由裡到外都十分經典耐看，似乎可以在數個世紀後，還能屹立不搖。
這個建築的外觀帶有創意十足的衝突感，某個層面看來，它的外表十分的傳統，例如其山形的屋頂讓人感受到歷史的軌跡，但是混凝土的建材本身卻是現代感十足。
另外，從家門往前延伸出來，像是溫室一般的房間那立體主義的形體非常現代，搭配上粗黑窗框，個性十足。從窗戶可以一窺室內的概略樣貌，其散發的黃光似乎已經告訴我們，這間住宅的內部將會與外觀大為不同。
室內的設計與裝潢一看就讓人感受到濃濃的日式設計。你可以欣賞到極簡美學，大量的木材與自然的色調，像是在歡迎著人們把這裡當成自己家。挑高的天花板以及大面積的落地窗，讓廚房以及餐廳的空間光線充足，並且讓人感到十分開闊。從室內往外看，戶外鬱鬱蔥蔥的樹木就像是一幅畫一樣，在這個房子裡根本不需要擺設藝術品。
轉身我們看到一些裝飾的小細節。這個家的每個裝飾品都有經過設計師精心考慮，例如這略帶復古味道的金屬吊燈，是不是為這極簡味道的空間帶來不一樣的特色呢?
入口處的冷調油漆展現了寧靜的氣息，人字型的木頭地板與冷色的牆面相襯，是在家中運用不同色調的完美範例。
這間房子裡的樓梯十分有創意，其幾何的角度兼具了美觀與實用性。設計師們選擇以粉漆塗層鋼欄杆，深灰色的色系與米白色的階梯形成美好的對比。
接下來，我們進入上演著混凝土的春天的工作室。配合室內格局所架設的長面書桌節省了許多空間，書桌前的大窗戶讓人在工作或是唸書時不會感到窒息，書桌身後的多層書架可以收納許多書籍或是收藏品。
最後來到洗滌身心的場所 – 浴室。出乎我們意料，浴室的用色十分大膽，深藍色的油漆為浴室營造了沉穩的氣息，現代化的衛浴設備讓人可以盡情享受在這裡的時光。
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