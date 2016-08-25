獨棟住宅: 充滿木頭溫暖的混凝土建築

購買獨棟住宅的問題常常是那已經由建商所決定好的外觀以及室內格局，而沒有考慮到房子周遭環境的設計，也常讓獨棟住宅看起來十分突兀。今天我們要介紹的，由日本 Nobuyoshi Hayashi 的建築達人們所設計的這個混凝土建築專案，主打傳統的身軀、現代的內在，以及最為進步的家電設備。

一般人很難將混凝土與溫馨的室內風格聯想在一塊，但是這間獨棟住宅，雖然有著混凝土的性格外表，但是內在卻是洋溢著木頭溫暖的柔和派小窩。這間住宅的設計由裡到外都十分經典耐看，似乎可以在數個世紀後，還能屹立不搖。