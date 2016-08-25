獨立小木屋: 棲身在森林中，散發典雅風味的家

你經常覺得壓力很大，肩上總是感到萬分沉重嗎? 今天我們要介紹的山中度假小木屋，簡單俐落的線條、柔和的色系以及充滿木頭香氣的裝修，能讓你在假日時療癒你的身心。這間由德國建築工程師 Woody Holzhaus所設計，大約 272 坪的小木屋內，還有間桑拿屋。如果能夠偶爾上山，住在這間小木屋裡，相信你的煩惱跟壓力也能隨著在此的時光一起流逝。
小木屋的外觀以不同色系的木頭架構而成，較為深色的木頭像是相框一樣把小木屋框起，雖然簡單卻又不失特色。正門口前的區塊上頭搭建了傳統的三角屋頂，不論晴雨你都能在此喝茶休息。淺色系的木頭階梯引你到更大面積的木頭平台，如果你喜歡曬日光浴，只需要在此放上一張躺椅，就可以盡情地享受陽光的滋養。
如果你對小木屋的印象，還停留在比較復古深色系的概念上的話，這間小木屋的室內風格絕對會洗刷你的既定印象。室內的淺色系木材有不同的色階，交織在一起之後，散發著典雅高貴的氣息，一點也不讓人感到窒息。大面積的窗戶讓陽光灑在淺色木頭上，形成絕美的畫面。簡單的黑色沙發與白色咖啡桌，以及優雅的燈具，讓人離不開客廳這個地方。
在臥室的空間裡，像是嵌入牆中的衣櫥讓室內空間感到更為寬敞。房間內的精巧的吊燈、枕頭、床頭櫃以及植物盆栽雖然是再小不過的家飾品，但是都讓簡單的房間感覺更為豐富。床頭上的氣窗，除了可以引進自然光之外，還能讓臥室的通風更為良好。
如果看完上面那些房間，你還是覺得少了些什麼，那麼你應該是在尋找桑拿房吧?
原木的木頭以及磁磚的地板，構成整潔且溫馨的桑拿空間。如果你不喜歡在黑暗中享受桑拿時光，這間桑拿還設有小窗戶，你可以一邊享受日光，一邊放鬆身心。
隱密度很高的閣樓空間是想要暫時離開孩子或是家人身旁的你，能夠展開個人小時光的最佳秘密基地。雖然閣樓總是給人較為陰暗的印象，但是建築師所設置的許多小窗，讓你可以在閣樓也能感受戶外的光線。在這個空間裡，你只需要放上一張懶骨頭，就可以度過美好的私人時光。
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