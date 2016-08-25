獨立小木屋: 棲身在森林中，散發典雅風味的家

如果看完上面那些房間，你還是覺得少了些什麼，那麼你應該是在尋找桑拿房吧?

原木的木頭以及磁磚的地板，構成整潔且溫馨的桑拿空間。如果你不喜歡在黑暗中享受桑拿時光，這間桑拿還設有小窗戶，你可以一邊享受日光，一邊放鬆身心。