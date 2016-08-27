老屋翻修: 白色主調，設計師家具環繞的優雅住宅

你望著眼前的一片廢墟，用盡全身力氣也無法幻想它成為一件藝術品的模樣，而當這個假設真的發生的時候，你就會理解到，原來這就是裝修的魅力。
今天的點子簿要帶你參觀由建築達人們所展現的化腐朽為神奇的魔術手法。如果你想知道一間黯淡且陳舊的家，要如何搖身成為充滿質感，並且能夠撐起許多設計師家具與家飾品的空間，那就趕快往下滑吧。
如果你喜歡讓人感到淒涼的鵝卵石走道，簡陋的黑色木窗，以及陳舊的溫室的話，好吧，那也許你會十分滿意這間房子改造前的樣貌。不過，應該大多數的人還是會希望過著明亮且愉悅的生活吧? 那趕快讓我們瞧瞧改造後的樣子吧!
等等，你確定這是同一間房子嗎? 這擁有美麗木頭餐桌以及現代化廚房設備的明亮空間，跟剛才所見的模樣完全天差地遠。餐桌上的粉藍色吊燈、廚房牆面上拼貼的白色磚頭，以及廚房櫥櫃上的淺色木頭面板，都是非常細膩且精緻的設計。
從這個角度看，你會發現設計師打破了廚房的定律，在廚房一角擺上了設計師的灰色扶手椅，創造出一個適合望著窗外沉思的小角落。往天花板望去，上面的柱子讓這個空間散發一點鄉村的風情，也是令人不得不注意的小細節。
改造後的客廳完全善用了挑高的天花板設計，白色的牆面與地板，都讓自然光可以以最大限度在室內蔓延。如果你仔細欣賞客廳中的牆面以及天花板，還有樓梯的設計，你會注意到古典建築的餘韻，但是重新粉刷過的樣貌讓這些細節能夠更加完美地綻放。
從這個角度看客廳，許多設計師的座椅以及燈具映入眼簾，與建築本身的古典風味形成和諧的美好對比。雖然牆面留白的部分很多，但是卻不會讓人覺得空間過於單調，這也許是大型設計師燈具的功勞吧!
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