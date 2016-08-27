老屋翻修: 白色主調，設計師家具環繞的優雅住宅

你望著眼前的一片廢墟，用盡全身力氣也無法幻想它成為一件藝術品的模樣，而當這個假設真的發生的時候，你就會理解到，原來這就是裝修的魅力。

今天的點子簿要帶你參觀由建築達人們所展現的化腐朽為神奇的魔術手法。如果你想知道一間黯淡且陳舊的家，要如何搖身成為充滿質感，並且能夠撐起許多設計師家具與家飾品的空間，那就趕快往下滑吧。