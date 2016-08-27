舊式公寓: 充滿童趣與玩心的溫暖空間

風行許久的北歐風，那白淨的樣貌以及簡約的風格，似乎不管世界再怎麼變人們對它的喜愛還是永不渝。不過如果你覺得雪白的北歐風過於陳腔濫調，那麼你一定要瞧瞧這個展示童趣與玩心，在木頭與白色系之中，添加亮色小細節的舊式公寓。來自馬德里的設計團隊注入了西班牙南部的熱情，提升了這間舊式公寓的質感之外，也創造了孩子們能快樂成長的空間。
在這個結合餐廳與客廳的主要生活空間中，箭頭狀的木頭地板自成美麗的圖樣，與大片的白色牆面是北歐風的基本元素。雖然因為舊式公寓的結構，這個空間沒有落地窗，但是現有的窗戶還是足夠引進大量的自然光。
在走廊的空間裡，除了擺設了能收納許多書籍的書櫃外，最引人注目的無非是可愛的小小衣帽間。你可以買幾個鮮豔的掛勾，然後在上方釘入你喜歡的顏色的木板，就能打造簡單的衣帽間。
近距離欣賞餐廳的空間，你可以看到設計師如何將不同風格以及材質的家具搭配在一塊。由於木頭餐桌給人溫暖的感覺，因此就算椅子是鐵製的，也不會過於冰冷。
從這個角度看客廳的擺設，那在米色沙發旁的鮮豔橘色扶手椅簡直就是房間裡的女主角，也為我們示範要如何在家中使用亮色系卻又不會過於誇張的方式。
在臥室裡，簡單的復古風床頭桌以及條紋的織品，還有角落的橘色扶手椅，就能讓空間變得簡單卻亮麗。
光滑材質的大衣櫃旁有一面鏡子，鏡子前面的橘色地毯則能讓木頭地板變得更有魅力。
在整間公寓裡，我們最喜歡的設計就是沿著略有弧度的牆面貼上的白色磁磚了。如果你仔細看的話，會發現白色磁磚上方的不同棕色階的磁磚，為我們展示小細節的迷人魅力。
最後我們要看的，就是未來的主人翁的小窩。在這間房間，回收紙箱所做成的火箭，以及天花板上的粉綠色線條，都是非常引人注意的設計以及裝飾。在這樣的空間裡成長，似乎可以成為充滿創作力的人!
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