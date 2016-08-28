新創人必看! 10 間共用辦公室的絕佳設計

近年來懷抱創業夢的年輕人越來越多，而隨著時代的改變，在家工作或是與人共用辦公室的情形也越來越常見。在歐洲大城市，例如德國柏林就有許多讓獨立創業或是剛成立公司的新創人一起共用的空間，除了可以與有共同抱負的人們一起分享彼此的見解外，也可以省下不少的開銷。
今天的我們就要帶你打破傳統的概念，看看 10 種與人共用辦公室的絕佳設計。不論你正在規劃你的家庭辦公室，或是小公司的辦公室，你都能從中找到許多的靈感。
這間辦公室在一棟德國的舊式公寓裡面，你可以看到天花板不是很高，因此選用的吊燈長度也偏短。幾張木頭辦公桌，構成了簡單卻適合年輕人不拘謹的個性的辦公室。由於空間已經很狹小，不可能再有任何隔間，因此在地板上鋪上地毯，作為基本的分隔線。仔細一看，你還會發現這間辦公室有時尚的設計師座椅，風格獨具的落地燈除了實用外，也能當成裝飾品。
這間在家中的家庭辦公室，大面積的白色辦公桌是主角。仔細一看，書桌下方的木頭支撐架非常的柔和優雅。有了這張完美的辦公桌，似乎在家也能有品味且專注地工作。
你很幸運地有個小後院嗎？如果你苦思許久，還是不知道要如何運用這個空間，不如把它改造成家庭辦公室吧！來自日本神家昭雄建築研究室的建築師們發揮巧思，把這個後院的綠廊道放上木頭長桌，以及大面積的書櫃，讓屋主能夠在一片綠意中，呼吸著新鮮空氣工作。
這個辦公室的木頭樑柱天花板非常吸引人，白色的大長桌以及大面積的白色書架既簡約又時尚。
這間辦公室在小細節中展現趣味。看看那像木屋頂的燈具，是不是能讓你工作時不會感到過於嚴肅呢？三角錐形狀的書桌，節省空間之餘，也很有特色。
這間位在俄羅斯的辦公室牆上的標語很直接的激勵你，少說話多做事吧！垂掛在天花板上的數個吊燈讓辦公室裡充滿亮度，在此絕對能 WORK WORK WORK！
大長桌似乎是共用辦公室最方便的家具。算好彼此應有的空間，然後擺放電腦，大夥就能一起並肩上工了。走上樓梯的密閉空間則可以當成會議廳使用。
天然的素材絕對是能讓在家辦公更為愉悅的要件。如果能在這樣的木頭空間裡，偶爾望向窗外的綠意，應該不會因為工作而感到窒息吧！
這間在巴西的家庭辦公室，利用隔間區分出不同的工作區塊，是最適合喜歡在固定空間中專注工作的人的設計。
英國倫敦的建築師把創造力注入這間共用辦公室，雖然這個空間頗為狹小，但是利用樓梯的錯位，以及用紅色的線取代牆面隔間，除了讓室內充滿光線外，也更為開闊。淺色的木材與白色的牆壁，也讓員工可以心平氣和地處理繁忙的工作。
你也是在家工作的自由工作者嗎？這本點子簿教你如何佈置你的辦公桌牆面：7 個家庭辦公桌的壁面佈置術