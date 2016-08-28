新創人必看! 10 間共用辦公室的絕佳設計

近年來懷抱創業夢的年輕人越來越多，而隨著時代的改變，在家工作或是與人共用辦公室的情形也越來越常見。在歐洲大城市，例如德國柏林就有許多讓獨立創業或是剛成立公司的新創人一起共用的空間，除了可以與有共同抱負的人們一起分享彼此的見解外，也可以省下不少的開銷。

今天的我們就要帶你打破傳統的概念，看看 10 種與人共用辦公室的絕佳設計。不論你正在規劃你的家庭辦公室，或是小公司的辦公室，你都能從中找到許多的靈感。