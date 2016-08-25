單身雅痞窩：化繁為簡的質感空間

在設計師進行改造之前，這間位於巴西面積 34 坪的公寓，共有 3 間臥室和 1 間客廳。後來由一位單身主管買下來，決定要將它翻修得更適合自己居住，於是把這重責大任交給來自 Helô Marques associados 的建築團隊來改造。設計師們將房間數目減少，並且創造出更多生活起居功能，不僅提高了空間的質感和美學，同時還將一處陳舊的陽臺整合進日常的活動空間，由此增加了自然採光，堪稱是設計上的一大亮點。現在就讓我們一起來參觀！