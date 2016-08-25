單身雅痞窩：化繁為簡的質感空間

在設計師進行改造之前，這間位於巴西面積 34 坪的公寓，共有 3 間臥室和 1 間客廳。後來由一位單身主管買下來，決定要將它翻修得更適合自己居住，於是把這重責大任交給來自 Helô Marques associados 的建築團隊來改造。設計師們將房間數目減少，並且創造出更多生活起居功能，不僅提高了空間的質感和美學，同時還將一處陳舊的陽臺整合進日常的活動空間，由此增加了自然採光，堪稱是設計上的一大亮點。現在就讓我們一起來參觀！
起初這裡有一座陽臺，設計師決定把它整合進室內，以創造出更大的活動空間。大片的玻璃窗，讓陽光透進室內，提供豐沛的自然光。由於空間相當寬裕，這個區塊被打造成了兩種功能，一邊是作為平時休息使用，另一邊則可作為閱讀或非正式的用餐區。
儘管新主人放手讓建築師們自由發揮，但他們還是根據主人的品味和興趣，尋找來許多吸睛的裝飾品。從室內陳設的衝浪板、各式各樣的植物、棕櫚樹等等，可以感受到一股強烈的熱帶風情，牆上裝潢的畫作也發揮了畫龍點睛的效果。此處空間採用淡色系，創造出輕鬆休閒的格調。
室內的另一側，設有廚房和正式的餐廳。基於主人的使用需求，建築師賦予廚房極簡的風格，只是一片簡單貼牆的設計，但仍整合了烹飪基本的功能。旁邊有一組大型桌椅及長凳，構成正式的用餐區。雅致的深色地板，讓空間添上一抹溫馨色彩。
為了更符合新主人的日常所需，設計師將之前 3 間臥室中的 2 間合併起來，重新設計成 1 個房間。這個空間被區隔為兩種功能，一邊是以休閒為主，另一邊則是辦公區域，後面置放了架子可供擺飾之用。木質地板換成柔軟的地毯，營造出溫暖親密的氛圍。
一座大型暗色沙發正對著擺放了家庭電影院的牆。整合式的視聽系統，乍看之下彷彿是將螢幕嵌入了牆體。空間採用淺色系為主調，與深色的沙發和電視相映成趣。牆上的裝飾品、底下的收納空間，以及諸多的小細節，都呈現出完美的視覺。
主臥室裡的裝潢極具個性之美。在這裡，設計師充分運用了紋理、色彩和圖案，創造出比其他房間更具個人風格的氣氛。顏色調配上採用和暖色系，一派棕色調大地氛圍，傳達出主人不同凡響的品味。
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