白色鄉村小木屋：體驗恬靜的無憂生活

一進到客廳，最先引起你注意的，是一片的白呢，還是那大型的黑色壁爐？

我們必須說，這個黑色的壁爐讓室內的鄉村風味瞬間倍增，黑色的色系也與白色及米色的牆壁與地板成為絕佳對比。舒適的沙發座、簡單的電視櫃以及咖啡桌，還有輕薄質地的窗簾，構成美好的鄉村情調。