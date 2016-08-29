白色鄉村小木屋：體驗恬靜的無憂生活

在城市中奔走的你我他，也許並不奢求金碧輝煌的貴氣生活，反而渴望鄉村的恬靜與自在。如果你喜歡這樣的生活態度，也許一間小木屋，會是最適合你的選擇。不過如果你對一般總是走深色木頭系的小木屋有疑慮，那麼別擔心，今天我們要帶你參觀一間純白的小木屋。這間小木屋從裡到外都潔白無瑕，溫馨的氣息更是飄散在各個角落。
走吧，讓我們一起感受設計師打造出的，不過時的田園風味。
白色木板以橫向拼貼，與淺色系的木頭地板讓人十分好親近。屋頂下的空間可以作為戶外烤肉的區域以及用餐區，由於有遮蔽物，在此可以不用擔心天候狀況，盡情地與家人訪客們同歡。
一進到客廳，最先引起你注意的，是一片的白呢，還是那大型的黑色壁爐？
我們必須說，這個黑色的壁爐讓室內的鄉村風味瞬間倍增，黑色的色系也與白色及米色的牆壁與地板成為絕佳對比。舒適的沙發座、簡單的電視櫃以及咖啡桌，還有輕薄質地的窗簾，構成美好的鄉村情調。
採用中島型設計的廚房能夠方便屋主料理食物的，餐桌緊鄰中島廚房的設計非常方便屋主上菜。引向室外的玻璃門除了引進自然光外，也能讓全家在享受烤肉的時候，輕鬆地前往廚房拿取食物。
這沁白的長樓梯下方有籐製座椅，牆面上則有大面的窗戶。如果你再抬頭看天花板，白色的天花板以縱行的木頭柱以及直行的木板交織而成，這樣簡單的設計確讓家中更有不同的層次。
這間臥室非常恬靜且很有質樸的魅力，特別是那拼貼的布毯。另外，白紗的網罩也帶來些許浪漫氣息。
一個舊式的下凹式洗臉台帶點復古的味道，美麗的圓鏡上方的大球狀燈則讓你在盥洗時可以看清楚自己的臉龐。灰色的磁磚牆面與白色的衛浴設備風格迥異，卻也讓浴室更有層次。只要在洗手台擺上一些可愛的花，就能增添自然的美好風味。
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