小空間無罪！10 種迷你小窩的必備家具

小空間不是罪，有罪的是明明知道空間不大，卻又要硬塞許多不合適的過大家具。今天的點子簿要拉迷惘的你一把，傳授給你 10 種迷你小窩必備的家具。不管是摺疊功能或是利用高度收納，這幾種家具都能讓你的小空間不需要設計師的指點就能騰出更多的可用區域。現在就讓我們來看看到底哪些家具最適合你的小窩吧！
多功能的牆櫃可以收納整合許多客廳內不同的物品，它可以做為電視櫃或是一張伸縮的書桌。在某些收納格中你可以擺放你的收藏品，或是購買幾個可愛的小盒子，把所有不需要的東西都藏起來。
小空間的家中最需要的是什麼?當然是摺疊椅啦!雖然平常你可能隻身一人，不太需要一張以上的椅子，但是萬一突然有
不速之客的話，叫客人坐在地上也太尷尬了。一張設計佳的折疊椅不僅能節省空間，在不使用的時候，還能成為室內的裝飾品呢?看看這張圖中的折疊椅你就會懂了!
相信有在追蹤 homify 的你，現在應該已經清楚床下空間的重要性了，但是我們還是不得不提這經典的家具選項。床下的收納抽屜最適合放的是不常使用的衣物以及寢具。
不知道你有沒有想過，其實餐桌佔用了許多的室內空間呢?像圖中的這種往外伸展的折疊桌，是最適合正在與面積展開爭奪戰的你了!餐桌下的空間其實也不能浪費，像是這張摺疊桌下設置了小木板，不管是放盆栽或是餐廳用品，都是不錯的選擇。
如果你的空間很小的話，那麼躲在鏡面後的收納櫃就絕對不合適。你可以選擇往牆面橫向發展，嵌入鏡面以及收納格。
你的鞋子總是散落在家中的入口處嗎?鞋子收納是件令人頭痛的事情，你可以選擇圖中的這種結合鏡面的壁面鞋櫃，精美的設計不只美觀，也可以讓你的鞋子有個安身之處。
小面積的家中最重要的就是維持開放感，但是常常在擺放了儲藏櫃之後，就感到有層層的阻隔。想要讓家中在視覺上感覺比實際上來的開放，那麼像圖中這種透明的收納櫃就是最完美的選擇。這樣的家具區隔出家中的生活空間，卻又不會阻隔你的視線。
利用鏡子製造空間比實際上寬敞的錯覺是頗為普遍的做法，但如果你家具的身軀就是鏡面，那更是一石二鳥。
一個緊貼壁面的梯子能夠讓你輕鬆地將衣物或是浴巾隨手一掛，不僅方便，也非常的節省空間。
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