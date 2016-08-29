小空間無罪！10 種迷你小窩的必備家具

小空間的家中最需要的是什麼?當然是摺疊椅啦!雖然平常你可能隻身一人，不太需要一張以上的椅子，但是萬一突然有 不速之客 的話，叫客人坐在地上也太尷尬了。一張設計佳的折疊椅不僅能節省空間，在不使用的時候，還能成為室內的裝飾品呢?看看這張圖中的折疊椅你就會懂了!