你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

小空間無罪！10 種迷你小窩的必備家具

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Innovative Schlafsofas, Livarea Livarea 客廳沙發與扶手椅
Loading admin actions …

小空間不是罪，有罪的是明明知道空間不大，卻又要硬塞許多不合適的過大家具。今天的點子簿要拉迷惘的你一把，傳授給你 10 種迷你小窩必備的家具。不管是摺疊功能或是利用高度收納，這幾種家具都能讓你的小空間不需要設計師的指點就能騰出更多的可用區域。現在就讓我們來看看到底哪些家具最適合你的小窩吧！

1. 多功能牆櫃

Zelena apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des 書房/辦公室
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

多功能的牆櫃可以收納整合許多客廳內不同的物品，它可以做為電視櫃或是一張伸縮的書桌。在某些收納格中你可以擺放你的收藏品，或是購買幾個可愛的小盒子，把所有不需要的東西都藏起來。

2. 摺疊椅

Fläpps Folding Chair – Black AMBIVALENZ 餐廳椅子與長凳 合板 Black
AMBIVALENZ

Fläpps Folding Chair – Black

AMBIVALENZ
AMBIVALENZ
AMBIVALENZ

小空間的家中最需要的是什麼?當然是摺疊椅啦!雖然平常你可能隻身一人，不太需要一張以上的椅子，但是萬一突然有不速之客的話，叫客人坐在地上也太尷尬了。一張設計佳的折疊椅不僅能節省空間，在不使用的時候，還能成為室內的裝飾品呢?看看這張圖中的折疊椅你就會懂了!

3. 含有收納空間的床

homify 臥室床與床頭櫃
homify

homify
homify
homify

相信有在追蹤 homify 的你，現在應該已經清楚床下空間的重要性了，但是我們還是不得不提這經典的家具選項。床下的收納抽屜最適合放的是不常使用的衣物以及寢具。

4. 時尚的沙發床

Innovative Schlafsofas, Livarea Livarea 客廳沙發與扶手椅
Livarea

Livarea
Livarea
Livarea

沙發床也是小空間的經典家具，然而你可千萬不要拋棄了品味，選張有設計感的時尚沙發床，可以讓你在不大的空間裡，依然充滿格調。

5. 摺疊餐桌

homify 陽台、門廊與露臺 家具
homify

homify
homify
homify

不知道你有沒有想過，其實餐桌佔用了許多的室內空間呢?像圖中的這種往外伸展的折疊桌，是最適合正在與面積展開爭奪戰的你了!餐桌下的空間其實也不能浪費，像是這張摺疊桌下設置了小木板，不管是放盆栽或是餐廳用品，都是不錯的選擇。

6. 嵌入牆面的鏡子與收納格

如果你的空間很小的話，那麼躲在鏡面後的收納櫃就絕對不合適。你可以選擇往牆面橫向發展，嵌入鏡面以及收納格。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 節省空間的鞋櫃

BACKSTAGE Mirror / Storage unit CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET 客廳餐具櫃
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

BACKSTAGE Mirror / Storage unit

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

你的鞋子總是散落在家中的入口處嗎?鞋子收納是件令人頭痛的事情，你可以選擇圖中的這種結合鏡面的壁面鞋櫃，精美的設計不只美觀，也可以讓你的鞋子有個安身之處。

8. 透明收納櫃

AUXILIARES Y DECORACIÓN, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca 客廳配件與裝飾品
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

小面積的家中最重要的就是維持開放感，但是常常在擺放了儲藏櫃之後，就感到有層層的阻隔。想要讓家中在視覺上感覺比實際上來的開放，那麼像圖中這種透明的收納櫃就是最完美的選擇。這樣的家具區隔出家中的生活空間，卻又不會阻隔你的視線。

9. 鏡面家具

Casa Bali, IE Arquitetura + Interiores IE Arquitetura + Interiores 臥室
IE Arquitetura + Interiores

IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores
IE Arquitetura + Interiores

利用鏡子製造空間比實際上寬敞的錯覺是頗為普遍的做法，但如果你家具的身軀就是鏡面，那更是一石二鳥。

10. 含收納功能的梯子

brush64 collection of homewares brush64 客廳配件與裝飾品
brush64

brush64 collection of homewares

brush64
brush64
brush64

一個緊貼壁面的梯子能夠讓你輕鬆地將衣物或是浴巾隨手一掛，不僅方便，也非常的節省空間。

你還在找更多放大小空間的靈感嗎?你可以看看:5 間時尚小宅教你的空間增大術

再見老穀場! 優雅迎接木質的現代住宅

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了