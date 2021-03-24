2021年最受歡迎的十間平房

你理想中的美好生活是怎樣的呢？你是否也幻想過某一天自己可以過上自由自在的生活呢？對於壓力巨大的現代人來說，或許已經很難再找回那種小時候無憂無慮的感覺，所以我們常常會將這種期待寄託於那些能夠讓我們擁有類似舒適感的各類房屋，希望能夠這些“家”的載體來幫助我們找回那些珍貴的踏實感。

在 2021 年我們所介紹過的各類房屋中，平房絕對是最受歡迎的其中之一。尤其是在地震多的台灣，平房似乎能讓人感到更有踏實感。除此之外，平房也會讓我們想起科技仍舊不發達的純樸年代，這樣的房屋類型也特別適合樸實的鄉間。

在接近年終的時刻，我們為大家整理了今年最受歡迎的十間平房。一起來看看這些韓式、日式、西式的平房吧!