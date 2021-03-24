2021年最受歡迎的十間平房

你理想中的美好生活是怎樣的呢？你是否也幻想過某一天自己可以過上自由自在的生活呢？對於壓力巨大的現代人來說，或許已經很難再找回那種小時候無憂無慮的感覺，所以我們常常會將這種期待寄託於那些能夠讓我們擁有類似舒適感的各類房屋，希望能夠這些“家”的載體來幫助我們找回那些珍貴的踏實感。
在 2021 年我們所介紹過的各類房屋中，平房絕對是最受歡迎的其中之一。尤其是在地震多的台灣，平房似乎能讓人感到更有踏實感。除此之外，平房也會讓我們想起科技仍舊不發達的純樸年代，這樣的房屋類型也特別適合樸實的鄉間。
在接近年終的時刻，我們為大家整理了今年最受歡迎的十間平房。一起來看看這些韓式、日式、西式的平房吧!
白色的牆面加上傳統的灰色屋頂，這間不到 12 坪的魔術平房外頭有大片的草坪以及露臺，是可以讓人過上愜意好生活的獨棟度假屋。
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除了向著庭院的大開口外，這間平房的內部設計了天窗，因此室內的明亮度百分百。
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想要跟父母同住盡孝道，但是又想要擁有自己的個人空間，沒問題，這間二為一體的日式簡約風平房是完美的解決方案。
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這間類似三合院格局的平房絕對是今年最火紅的專案! 位在韓國的它外觀十分簡樸，留有傳統的美好，也結合現代的便利設備。
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日本的達人們以約 300 萬台幣完成這間間散發來自天然的氣息的黑色平房。室內充滿了木頭的元素，多個窗戶讓室內洋溢自然光，讓人可以住得愉悅自在！
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這間假平房讓我們體驗到石頭的純粹之美。第一眼看到它的時候，你會被雄偉的石頭給吸引住，而踏入這個家之後，你更能看到不同自然素材所撞擊出的和諧之美。
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來自日本的專家們將傳統建築架構的智慧發揮地淋漓盡致，打造出這間能夠利用微風以及陽光調節室內溫度的 L 型住宅，而最重要的設計便是其有屋頂遮蓋的綠廊道以及玻璃門窗，還有壁爐的日式平房設計。
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這個移動式的平房絕對跟其他傳統的平房截然不同，低廉的成本與別緻的室內裝潢也是其魅力。
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這間坐落在山中的石頭平房設計散發著格調，非常有成熟的風格，同時卻又不乏充滿創意的驚喜設計。設計師善加利用絕佳的景致，並且將山的外型巧妙融入在外觀與室內的建材與造型中。
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這間“平凡”的平房用了木頭、土造的屋瓦這樣的原始素材，也適度的用了水泥，及以天然氣點燃的火爐。現代與原始撞擊出美麗的火花
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