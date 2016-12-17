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7 種讓陽台更美的實惠方法

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陽台是集結光線的美好場所，即使不用太過於奢華或是複雜的設計，陽台便能成為一個愜意的好空間。在此你可以呼吸到戶外的空氣，看看外頭的景色，讓眼睛舒緩一下。雖然說陽台不需要過度裝潢，但是也不應該隨意閒置它。

這次我們要為你介紹 7 種以低成本讓陽台變得更美麗的實惠方法。你應該可以從中找到一下有趣的靈感，進而為你的陽台進行小改造。

1. 綠色植物

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綠色植物絕對是點亮陽台最簡單 實際且天然的元素。你可以像圖中一樣，垂掛藤蔓式的植物，除了可以綠化空間外，還能巧妙地遮蔽外人的視線。

2. 木頭甲板

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如果你有一個小陽台，加設木頭甲板是不錯的點子。木頭是十分百搭的元素，其自然的中性色調能夠完美消化任何的裝飾品與設計，即使你只是在甲板上放置簡單桌椅，也能看起來氣氛滿點。

3. 利用高度擺放植物

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很多人認為要用各式以及大量的植物妝點陽台，但其實利用高度擺放植物，能夠創造出更為豐富的層次。你可以將植物掛在圍欄上，擺放在不同高度的凳子以及茶几上。

4. 盆栽

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選用不同形狀以及色系的盆栽也能為你的植物加分，但記得還是要注意到顏色的搭配性，不要把陽台搞得令人眼花撩亂。

5. 利用小飾品

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如果你的陽台上擺放了簡單的傢俱，那就利用小家飾品讓空間升級吧! 例如在椅子上放上皮草毛毯，陽台就可以有不一樣的面貌喔~

不知道如何為你的陽台做搭配嗎? 專家們可以給你更好的建議!

6. 懸掛燭台

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不同高度懸掛的燭火吊燈可以讓陽台在夜間時更有魅力。

7. 把陽台變成小客廳

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如果你很幸運擁有大面積的陽台，那你可以擺放舒適的座椅以及咖啡桌，把它打造成一個戶外的小客廳

延伸閱讀: 9 個在家盡享綠意的露臺好設計

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這些方法簡單嘛?留言告訴我們吧~

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