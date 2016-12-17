7 種讓陽台更美的實惠方法

陽台是集結光線的美好場所，即使不用太過於奢華或是複雜的設計，陽台便能成為一個愜意的好空間。在此你可以呼吸到戶外的空氣，看看外頭的景色，讓眼睛舒緩一下。雖然說陽台不需要過度裝潢，但是也不應該隨意閒置它。

這次我們要為你介紹 7 種以低成本讓陽台變得更美麗的實惠方法。你應該可以從中找到一下有趣的靈感，進而為你的陽台進行小改造。

