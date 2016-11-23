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12 間以便宜建材以及小預算而建的房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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建築所使用的材料對於房屋的成本有很直接的影響，而建築所採用的施工技術同樣的也會決定房屋的造價。傳統房屋的結構所需的成本總是頗高，因此如果想要以小預算建造房子的話，便要尋求一些創新的技術以及設計。

在這本點子簿中，我們將會展示 12 間由不同的專家以便宜建材與小預算而建的房子。它們所使用的結構非傳統，創新的手法是節省成本的關鍵。現在就讓我們一起看這 12 個範例吧！

1. 兩層樓的房子

MÓDULOS QUE SE CONVIERTEN EN HOGARES, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

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NUÑO ARQUITECTURA
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想要有兩層樓的房子嗎？組合屋也能辦得到！快速組裝的優勢讓組合屋的價格比傳統建築低，而在這張照片中你可以看到組合屋的現代風格設計，玻璃窗以及木板更是讓房子兼具美感。

2. 可移動式的房子

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ÁBATON Arquitectura

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ÁBATON Arquitectura
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這間可移動式的屋子最大的特色就是先在工廠組裝完成，然後取決於屋主選定的地點，經由卡車運送，因此能夠比傳統的建築還要便宜。

看詳細的介紹：浪人首選：現代遊牧民族必備的可移動式的家

3. 快速的施工時間

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Casas inHAUS

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施工長短也是影響成本的因素，像這樣的組合屋靈活地運用鋼以及木材，因此施工時間比傳統結構還短 70%。

4. 貨櫃屋

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貨櫃屋使用被淘汰的貨櫃，不僅節省成本也十分環保。貨櫃屋可以拆解，並且隨你的喜好改變風格，因此即使是素材再利用，也能風格獨具。

看詳細的介紹：換個方式生活吧！6 間低預算的時尚貨櫃屋

5. 再生木材

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DMP arquitectura

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使用回收的木材其實沒有你想像的糟，只要經過專業人士的整理，再生木材也能防蟲害並且散發質感。

6. 金屬素材

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IOX Architekten GmbH

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波紋金屬是倉庫以及農場經常使用的素材，這種廉價的材料也成為現在低成本住宅的主要建材之一。

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7. 竹子

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Weber Arquitectos

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竹子可以形成為壓層板，是開始被利用的建材之一。

看詳細的介紹：自然中的珍寶: 結合日式美學的現代木質住宅

8. 鐵的結構

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鐵的結構讓房子的施工期縮短，與傳統建築相比更加便宜。如果你覺得鐵太過於生硬，那麼搭配上木材以及玻璃，便能調和調性。

9. 磚頭

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Biome Environmental Solutions Limited

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Biome Environmental Solutions Limited
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磚頭是經常被使用的素材，其特性是提供良好的隔音效果，因為不用再加上油漆，因此能夠節省成本。

10. 稻草屋頂

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稻草的屋頂的優點是隔熱，加上木材的外後更加有美感，並且實惠又環保。

11. 石頭

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Atelier Nero

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這個房子是不是非常特別呢？以混凝土作為基底，再加上石頭，上面覆蓋上草，讓人感受到自然的氣息。

12. 混凝土

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TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
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這個混凝土的家的外型十分簡單，沒有太過繁雜的建材以及設計，是節省建築成本的重要因素。

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