12 間以便宜建材以及小預算而建的房子

建築所使用的材料對於房屋的成本有很直接的影響，而建築所採用的施工技術同樣的也會決定房屋的造價。傳統房屋的結構所需的成本總是頗高，因此如果想要以小預算建造房子的話，便要尋求一些創新的技術以及設計。

在這本點子簿中，我們將會展示 12 間由不同的專家以便宜建材與小預算而建的房子。它們所使用的結構非傳統，創新的手法是節省成本的關鍵。現在就讓我們一起看這 12 個範例吧！