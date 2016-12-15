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6 個你該避免的常見 NG 佈置方式

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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我們絕對不是要對你的佈置以及裝潢方式指指點點，但是自己動手打造自己的室內裝潢或是自行進行簡單的裝修時，難免會有一些常犯的小錯誤，而這些常見的 NG 佈置方式不僅會讓你花上冤枉錢，還會讓你浪費了許多寶貴的時間。雖然說不經一事，不長一智，但是如果能預先知道哪些錯誤應該避免的話，你就不用一切重新再來。

一起來看看這 6 個常見的 NG 佈置方式吧~

1. 沒有預先測試牆壁顏色

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如果你想讓你的家徹底改頭換面，重新粉刷牆面是簡單實惠的選擇。然而你千萬不要一選好顏色，就直接塗抹在牆上。油漆色塗在牆上之後的顏色會與在色紙上看到的有所差異，並且也可能因為照明而不同。為了讓你的新牆面能夠與傢俱完美搭配，我們建議你先把油漆色小面積塗抹在牆上，然後看看是不是你預期中的效果。

如果對於色系的掌握不是那麼有信心，我們的專家能夠協助你~

2. 收集太多傢俱

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Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
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有時候你覺得幾個分開來看都很不錯的傢俱擺在一起後效果會加倍，但常常下場只是讓空間看起來十分不協調且雜亂。

3. 選擇尺寸不合的傢俱

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco 客廳沙發與扶手椅 living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
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沒有預先算好空間的大小，然後添購過大的傢俱會導致整體感比實際上感覺還要小，造成壓迫感。建議你在規劃傢俱的擺放位置前，也要算適當的留白的空間。

4. 太多成對的裝飾

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography 臥室
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

為你的房間選擇一個主題可以避免讓你的房間看起來四不像，但是如果選擇太多成雙成對的裝飾品，你的房間看起來會很死板，而且缺乏個人特色。

5. 照明設備不足

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Home Accessories

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家中如果沒有設計足夠的照明設備的話，會讓整體空間感絕非非常陰暗，缺乏活力。

6. 太過匆忙

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors 客廳
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
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停下來深呼吸放鬆吧! 佈置你的家應該是十分有趣的，所以不要為了趕時間而選擇不是那麼滿意的色系或是傢俱。

希望你也能夠充分地享受佈置居家生活的樂趣!

延伸閱讀: 利用簡單傢俱，打造出融合新舊魅力、獨具特色的空間

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