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人字形屋頂小屋: 擁有奢侈美景的明亮空間

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Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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擁有什麼樣的要素才能稱得上是一間完美的家呢? 除了有美麗的外觀，充足的功能性且採光通風良好的室內空間外，如果能坐擁美景，是不是就是你心中一間滿分的家了呢?

這次我們要看的專案是間擁有斜屋頂以及傳統外在的小屋，雖然乍看之下十分傳統，但是大面積的玻璃牆則帶來現代的風格。與較為傳統的外觀相較之下，室內的裝潢十分簡約時尚，並且機能充足。最讓人稱羨的，便是這個家美好的自然周遭環境。

讓我們一起親眼看看設計師是如何打造出這間堪稱完美的小屋吧。

傳統的外型

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur 房子
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這個家的外型與該地區的其他傳統住宅沒有太大的差別，包括斜屋頂以及基本的架構，還有黑色的壁板。與眾不同的是以溫暖的木材將大面積的玻璃牆框起，當陽光照射在這兩個素材上時，閃閃發亮的模樣在綠意中更顯美麗。

室內

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客廳是全家人以及親友們最常聚集在一塊的地方，因此提供舒適性的主要元素 – 採光以及通風就更加重要。由於設計師規劃了大面積的玻璃牆，因此客廳自然十分明亮，而白色的牆面也有助於讓自然光在室內反射。在客廳的一片白之中，嵌入式的黑色壁爐是讓人眼睛一亮的實用設計。

餐廳

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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雖然基調與客廳類似，走典雅的路線，但是餐桌上的吊燈散發著工業風的味道。木頭的餐桌以及白色的牆面則延續了雅緻的情懷。

廚房

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寬敞的廚房擁有一個可以當成吧檯使用的大中島，非常適合家人在此用早餐，或是讓訪客在此小酌一杯。

臥室

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臥室同樣擁有落地窗，因此明亮感十足。簡單的設計讓人更可以徹底放鬆，外頭的綠意則是每天早晨張眼見到的幸福。

浴室

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浴室有兩個洗手台，因此即使要同時間梳洗也不用怕時間緊迫。

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