人字形屋頂小屋: 擁有奢侈美景的明亮空間

擁有什麼樣的要素才能稱得上是一間完美的家呢? 除了有美麗的外觀，充足的功能性且採光通風良好的室內空間外，如果能坐擁美景，是不是就是你心中一間滿分的家了呢?

這次我們要看的專案是間擁有斜屋頂以及傳統外在的小屋，雖然乍看之下十分傳統，但是大面積的玻璃牆則帶來現代的風格。與較為傳統的外觀相較之下，室內的裝潢十分簡約時尚，並且機能充足。最讓人稱羨的，便是這個家美好的自然周遭環境。

讓我們一起親眼看看設計師是如何打造出這間堪稱完美的小屋吧。