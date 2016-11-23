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用 277 萬打造的質感預製屋

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100 平方米聽起來是不是怎麼大呢？如果你這麼想的話，那一定是還沒遇過功夫了得的設計達人們。這次的點子簿要介紹的專案僅有 100 平方米，然而在專家們的用心規劃下，成果感覺比實際面積大，而且僅僅花了 277 萬便完工了！

這間預製屋的外觀以奶油色與深棕色結合而成，色差所產生的對比讓房子的外貌更加令人印象深刻。現在讓我們出發參觀這間充滿質感的低價好屋吧～

享受不被曬傷的戶外生活

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從房子的這一側我們可以看到一個頗為寬敞的露臺空間，正上方搭建了棕色的屋頂作為遮蔽，因此當全家人在露臺上享受戶外的時光時，並不用畏懼夏天的艷陽。

奶油色的外觀

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從這一側可以看到美麗的奶油色外牆，當陽光打在上面時，更顯得潔淨閃亮。

廚房

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房以白色以及木頭組合而成，簡單但是所有廚房家電一應俱全。Ｌ形的廚房檯面也方便屋主來回穿梭，大展廚藝。

餐廳

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餐廳的座椅以及桌子十分簡單高雅，眼前就是大面積的窗戶，可以在充足的自然光下享用美食，是不是相當幸福呢？

臥室

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臥室的設計相當簡潔，以白色作為基調，再添加鮮黃色的沙發，樸實中帶點不平凡。

庭院

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這間房子最美好的特色便是大面積的庭院，對於有小孩的家庭來說，這絕對是再美好不過的空間了～

延伸閱讀：280 萬台幣完工的寬敞預製屋

田園間的木製平房: 含車庫以及木頭甲板露臺的愜意好空間
這間預製屋如何呢？跟我們說說你的看法吧～

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4.5

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