用 277 萬打造的質感預製屋

100 平方米聽起來是不是怎麼大呢？如果你這麼想的話，那一定是還沒遇過功夫了得的設計達人們。這次的點子簿要介紹的專案僅有 100 平方米，然而在專家們的用心規劃下，成果感覺比實際面積大，而且僅僅花了 277 萬便完工了！

這間預製屋的外觀以奶油色與深棕色結合而成，色差所產生的對比讓房子的外貌更加令人印象深刻。現在讓我們出發參觀這間充滿質感的低價好屋吧～