用 277 萬打造的質感預製屋

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100 平方米聽起來是不是怎麼大呢？如果你這麼想的話，那一定是還沒遇過功夫了得的設計達人們。這次的點子簿要介紹的專案僅有 100 平方米，然而在專家們的用心規劃下，成果感覺比實際面積大，而且僅僅花了 277 萬便完工了！
這間預製屋的外觀以奶油色與深棕色結合而成，色差所產生的對比讓房子的外貌更加令人印象深刻。現在讓我們出發參觀這間充滿質感的低價好屋吧～
從房子的這一側我們可以看到一個頗為寬敞的露臺空間，正上方搭建了棕色的屋頂作為遮蔽，因此當全家人在露臺上享受戶外的時光時，並不用畏懼夏天的艷陽。
從這一側可以看到美麗的奶油色外牆，當陽光打在上面時，更顯得潔淨閃亮。
廚房以白色以及木頭組合而成，簡單但是所有廚房家電一應俱全。Ｌ形的廚房檯面也方便屋主來回穿梭，大展廚藝。
餐廳的座椅以及桌子十分簡單高雅，眼前就是大面積的窗戶，可以在充足的自然光下享用美食，是不是相當幸福呢？
臥室的設計相當簡潔，以白色作為基調，再添加鮮黃色的沙發，樸實中帶點不平凡。
這間房子最美好的特色便是大面積的庭院，對於有小孩的家庭來說，這絕對是再美好不過的空間了～
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