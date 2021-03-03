我用 12 萬台幣蓋了一間貨櫃屋

不知道你清不清楚貨櫃屋的主要材質呢?使用高強力的鐵的貨櫃屋相對來說非常堅固，人們也因此認為貨櫃屋不太能有什麼變化，然而這並非全然正確。

鐵材其實可以用不同種的方式切割與移除，並且仍維持其穩固的架構。從上圖你就可以看出來，貨櫃屋其實有很多變化，也並非過於死板，所以其實貨櫃屋也可以依照你個人的特色以及偏好設計搭建。