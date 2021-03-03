我用 12 萬台幣蓋了一間貨櫃屋

生活在 21 世紀，人們不斷尋找嶄新的生活方式以及房屋型態。對於保守的人來說，也許家就是要用水泥或是磚瓦搭建而成，能夠遮風擋雨又堅固的房子才是真正適合人居的。然而時代一直在變，我們其實可以更開闊地思考，不一樣的房屋型態，而貨櫃屋就是其中一種。在我們的印象裡，貨櫃好像和我們對於家的想像相差很遠，聽起來就冷冰冰的，毫無溫度可言，更不用說那些溫馨的家庭畫面了！退一步來講，貨櫃屋真的能滿足適合人居住的基本需求嗎？它是否經得起最基本的堅固、遮風擋雨的需求呢？別擔心，今天的點子簿就來帶你了解貨櫃屋真正的樣子！如果你也對貨櫃屋感興趣，那就不要錯過這個由德國設計師 Stefan Brandt 所打造的新概念貨櫃屋，一定會讓你有不一樣的想法。
不知道你清不清楚貨櫃屋的主要材質呢?使用高強力的鐵的貨櫃屋相對來說非常堅固，人們也因此認為貨櫃屋不太能有什麼變化，然而這並非全然正確。
鐵材其實可以用不同種的方式切割與移除，並且仍維持其穩固的架構。從上圖你就可以看出來，貨櫃屋其實有很多變化，也並非過於死板，所以其實貨櫃屋也可以依照你個人的特色以及偏好設計搭建。
設計師致力於讓這個現成貨櫃屋看起來更為美觀，因此設計了一般貨櫃屋沒有的大面積落地窗與窗戶，並且在玻璃拉門外設置了木頭的平台，淡化了貨櫃屋的工業氣息，也讓屋主可以有塊屬於自己的室外休閒空間。
在看室內的裝潢前，讓我們先瞧瞧貨櫃屋設計圖吧。這間各種功能一應具全的貨櫃屋非常適合仍可望流浪的單身男女，或是想要偶爾改變心情，製造情調的夫妻們。雖然只有區區 4.5 坪，但是這迷你的空間一點也不會讓你感到狹窄。不信嗎?往下看吧!
看吧，你可以感覺這個空間只有 4.5 坪嗎? 簡單的躺椅、儲藏櫃、簡易的折疊書桌、浴室一起存在在這貨櫃屋內，還是有足夠的行走空間。木頭的天花板與地板，也完全破除了貨櫃屋的既定形象。
這間貨櫃屋設計最棒的地方，就是大面積的拉門以及落地窗了。你可以享受大量的自然光以外，如果你的貨櫃屋的地點在大自然中，還能飽覽室外的風景。如果你對隱私有所顧慮，只要裝上窗簾就沒問題了。喔，忘了說，這間貨櫃屋總價大約 2500 歐元，折合台幣大約十萬塊，是不是讓人非常心動呢？
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