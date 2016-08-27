山腰上的小木屋：與自然共生的絕景住宅

有時候是不是幻想遠離城市的喧囂，就此逃到某處被滿滿綠意包圍的小屋裡賴著不走？！每天早上在森林裡大口吸著新鮮空氣，散散步、享受天然負離子，偶爾採採野菇果實，更貼近地去感受季節的變化。大自然是生命力和療癒一切的力量，如果想在這裡打造一個屬於自己的小窩，能確實做到與自然共生，減少破壞，才是對它的美最好的敬意表達。

點子簿今天介紹大家一個山腰上的小木屋建案，是由巴西建築師所設計，使用精簡的材料、能源，搭配太陽能和雨水循環使用系統，打造盡可能減低環境負擔的環保小屋。