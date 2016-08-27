山腰上的小木屋：與自然共生的絕景住宅

有時候是不是幻想遠離城市的喧囂，就此逃到某處被滿滿綠意包圍的小屋裡賴著不走？！每天早上在森林裡大口吸著新鮮空氣，散散步、享受天然負離子，偶爾採採野菇果實，更貼近地去感受季節的變化。大自然是生命力和療癒一切的力量，如果想在這裡打造一個屬於自己的小窩，能確實做到與自然共生，減少破壞，才是對它的美最好的敬意表達。
點子簿今天介紹大家一個山腰上的小木屋建案，是由巴西建築師所設計，使用精簡的材料、能源，搭配太陽能和雨水循環使用系統，打造盡可能減低環境負擔的環保小屋。
這間小屋面積約 20 坪，建材主要使用松木。與自然環境極為相襯的粗獷外觀下，在外壁內層放入防寒作用的聚氨酯，金屬瓦片則發揮斷熱效果。以白色金屬瓦片鋪設在屋頂上，藉由反射陽光解決夏天的酷熱。牆壁裡頭注入再生發泡樹脂，地板則使用 OSB 壁板材。
兩個人程度的生活所需，一間滿足最低現代基本配備的住宅需要涵蓋什麼呢？其實有客廳、廚房、臥室以及浴就十分足夠了。如果能使用最低程度的建材及能源，也有利於減低日後的維護費用及資源耗費。
房子整體是在一個平臺上劃分成兩個區塊構成。公共區域中有廚房及餐桌空間，木造廚房為整個住宅空間營造了家庭溫馨感的基底。
從用餐空間開始就有絕景，數個美麗弧形相連偎靠的山稜線在雙面角窗外好像一伸手就觸摸的到，自然光大肆灑落在木質地板上。
這裡是付有陽台的寢室空間。與用餐區一樣的雙面開窗，在裡面躺著像是能擁著大自然入睡。床的下方做出一個雜物收納空間，而這裡床單的選擇也時尚又不失大自然部落元素。
能站在陽台上眺望這樣遼闊的山景，根本不會去在乎房間的大小了，反而像是安於築巢而居的動物一樣，在剛好足夠的空間裡本能地感到一種安心。
從屋頂蒐集的雨水能夠提供果樹園再生利用，真正實踐對環境友善的概念。這樣子與自然共生的小房子，你是不是也心動了呢？延伸閱讀：迷你方塊屋:提供完善生活機能的魔術盒