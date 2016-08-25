房屋改造: 44 坪狹長建築物變身優雅冷調的現代空間

從外部來看，你可能會認為這並不像是一座很小的建築物，但是只要你看到它的深度有多麼淺，你一定會很驚訝，原來視覺可以這麼欺騙人！

儘管建物前面看起來相當寬敞，但它的深度其實很淺，換句話說，所有的房間都必須建在房子的前排。即使是一支經驗豐富的建築團隊，面對這樣的格局，一樣會大感傷腦筋！