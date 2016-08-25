房屋改造: 44 坪狹長建築物變身優雅冷調的現代空間

面積只有 44 坪的空間，似乎不太讓人有信心可以將之打造成一座夢想中的住家。當可利用的面積和預算都同樣受限時，惟一的辦法就是盡可能在這些限制之間，爭取最大的可用資源。這就是今天 homify 要帶你參觀的一項專案，設計師在少得令人尷尬的空間內，運用突破常規的巧思，創造出美觀大方的住家。現在就一起來見證這項奇蹟！
從外部來看，你可能會認為這並不像是一座很小的建築物，但是只要你看到它的深度有多麼淺，你一定會很驚訝，原來視覺可以這麼欺騙人！
儘管建物前面看起來相當寬敞，但它的深度其實很淺，換句話說，所有的房間都必須建在房子的前排。即使是一支經驗豐富的建築團隊，面對這樣的格局，一樣會大感傷腦筋！
單從建物正前方看，可能還不夠說服力。現在讓我們繞到它的側面來端詳一下，你就絕對會相信，這棟建築到底有多麼單薄。
從這個角度，你可以在腦中模擬，如果在這邊蓋起一排房間，每個空間會有多麼狹小。
經過設計師的妙手重建，它已變身成為一座人見人羨的住家！運用木材面板和白色外牆打造出來的外觀，賦予這棟住家海灘別墅的風格。有些復古的意象，卻有著更多溫馨的氛圍。儘管看起來仍然不算寬敞，卻已較前美麗許多！
和剛才看到的改造前照片對比，你還認得出來這是同一處空間嗎？現在建物的側面成了一個小型的停車場。使用石材作為外牆飾面，視覺上極具藝術氣息，同時也讓這個家十分堅固穩重。
餐廳是社交活動的重要地點，但是你並不需要一個大如足球場般的空間，來打造一處優雅高檔的用餐地點。在這裡，設計師採用了長型的餐桌，以及不占空間的座椅，適度的留白讓空間的運用恰到好處，動線流暢，讓人感覺不出它的狹長形狀所帶來的限制。
這個房間面積不大，但卻具備了臥室應有的功能。放進一張雙人床後，搭配上中性色調的寢具和裝潢，讓整個空間感覺特別輕鬆舒適。落地百葉窗的設計營造出通風的視覺，還帶來一股奇妙的平靜氛圍。
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