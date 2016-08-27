擴建老屋：復古紅磚屋也可以很現代

今天這個住宅原本是個磚造的小屋舍，多虧了Hart Design & Construction 的創意經過擴建工程、現代化的改裝，替這間小屋大變身。這家公司在英國的西南部經手過很多古蹟重建的工程，除了改裝改建，同時還能保留歷史的靈魂才是厲害的地方。今天這個小屋也是他們的里程碑之一。

這棟房屋外圍擴建的部分整個漆成米白色，緊鄰著原本的紅磚，雖然是不同時期、不同風格的建築卻呈現了美麗的對比。紅磚牆的部分也不只是在外圍，內部也運用在客廳和浴室。外觀上混合了現代與傳統，內部則是融合了鄉村風和現代風。期待嗎？讓我們進去看看！