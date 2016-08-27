擴建老屋：復古紅磚屋也可以很現代

今天這個住宅原本是個磚造的小屋舍，多虧了Hart Design & Construction 的創意經過擴建工程、現代化的改裝，替這間小屋大變身。這家公司在英國的西南部經手過很多古蹟重建的工程，除了改裝改建，同時還能保留歷史的靈魂才是厲害的地方。今天這個小屋也是他們的里程碑之一。
這棟房屋外圍擴建的部分整個漆成米白色，緊鄰著原本的紅磚，雖然是不同時期、不同風格的建築卻呈現了美麗的對比。紅磚牆的部分也不只是在外圍，內部也運用在客廳和浴室。外觀上混合了現代與傳統，內部則是融合了鄉村風和現代風。期待嗎？讓我們進去看看！
這棟住宅的外觀經過了很長一段時間的整修。專家們經過了審慎的設計之後才動工，所以你可以看到擴建的部分跟原有的部分成功的結合。改過的外觀看起來很清新，同時保留了舊建築的魅力。
以往這種古老小屋通常給人陰暗擁擠的印象，它的格局可能跟現代家庭生活所需不一樣，大部分也沒有充足的光線，房間也都很狹小。但這間小屋不是！
在房屋靠近院子的那側，設置了可以整個打開的玻璃拉門，讓光線可以毫無阻攔的進入屋裡，剛好照耀在開放式的廚房和餐廳。拉門的邊框用刷舊的木頭與吧台區的木材相呼應、房屋的暗灰色板岩屋也與院子前的石砌地板相對，低調的灰色映襯在白牆上、搭配上院子的綠意，整個視覺上的色彩搭配得協調又搶眼。
這個空間是典型的鄉村風廚房，但是他的質感遠高於一般的裝潢。灰色與米白色又湊成了對，低調又不失現代感。農莊感的水槽與瓦斯爐是廚房裡懷舊的元素，溫暖的木色工作台沐浴在陽光下閃閃發亮，中島的木頭甚至還留下了原有的釘孔和鉸鏈孔，淡淡的透露了舊時風華。
想像在這個浴室裡放鬆一下吧。復古的暖爐完美融合在舊房原有的紅磚牆裡，天花板上的木條也提醒了這間房屋的歷史。搶眼的浴缸是用金屬製成的，剛好位於光源下，完美反射了水晶燈的亮光。
客廳用的深色橡木地板與粗獷的石牆相配，傳統的火爐漆上了炭灰色，與相鄰的黑牆一起顯得很有品味。有注意到一些比較現代感的傢俱嗎？那個銀色的立燈、裱框的畫作，再加上淺灰色的沙發、與環境相配的海藍色、米白色抱枕，用現代元素平衡了復古感，讓整個客廳看起來非常優雅舒適。
這個階梯仍然使用傳統的木頭階段和扶手，而不是我們最近比較常看到的玻璃或金屬階梯。雖然我們會期待有這樣的創意出現，但其實在這裡設計師用了最傳統的設計才能顯現古樸的美感，在這樣的房子裡擁有這樣溫潤的木頭階梯似乎是不可缺少的。而鏤空的設計也讓這粒看起來不會阻礙視線，保留了通透性與設計感。
這個角落顯示了裝飾的重要性。當然，搶眼的磚牆跟火爐本身已經保障了這裡的美感，但一旁的小裝飾們也是缺一不可的。選用仿舊的木櫃與磚牆搭配，另外，有注意到這個空間裡充斥著許多不同材質的物品嗎？有一些會反光的物品默默的反射亮光，看看那個鏡子、銀色的檯燈、金屬製的花瓶，都讓這個空間不會顯得太老氣，一點點裝飾就可以得到平衡。
當代藝術碰上狩獵風，是不是就成了這面牆上的風景？蝴蝶標本和鹿角可能不是每個人都能接受的裝飾，但是你不得不承認他們很適合擺在一起，好像一個小展覽在自己家的牆上，也明顯展現了風格。
有自己的房子的好處就是你可以讓創意和風格恣意揮灑，看看這間住宅是不是就完美的達成了呢？要看看更多美麗的小屋嗎？延伸閱讀：熱帶風住宅:-多樣天然素材交錯的熱力嘉年華