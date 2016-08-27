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擴建老屋：復古紅磚屋也可以很現代

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Wren Cottage, Hart Design and Construction Hart Design and Construction 客廳
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今天這個住宅原本是個磚造的小屋舍，多虧了Hart Design & Construction 的創意經過擴建工程、現代化的改裝，替這間小屋大變身。這家公司在英國的西南部經手過很多古蹟重建的工程，除了改裝改建，同時還能保留歷史的靈魂才是厲害的地方。今天這個小屋也是他們的里程碑之一。

這棟房屋外圍擴建的部分整個漆成米白色，緊鄰著原本的紅磚，雖然是不同時期、不同風格的建築卻呈現了美麗的對比。紅磚牆的部分也不只是在外圍，內部也運用在客廳和浴室。外觀上混合了現代與傳統，內部則是融合了鄉村風和現代風。期待嗎？讓我們進去看看！

從街上看

Front external Hart Design and Construction 度假別墅
Hart Design and Construction

Front external

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

這棟住宅的外觀經過了很長一段時間的整修。專家們經過了審慎的設計之後才動工，所以你可以看到擴建的部分跟原有的部分成功的結合。改過的外觀看起來很清新，同時保留了舊建築的魅力。

從後面看

Rear External Hart Design and Construction 度假別墅
Hart Design and Construction

Rear External

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

以往這種古老小屋通常給人陰暗擁擠的印象，它的格局可能跟現代家庭生活所需不一樣，大部分也沒有充足的光線，房間也都很狹小。但這間小屋不是！

在房屋靠近院子的那側，設置了可以整個打開的玻璃拉門，讓光線可以毫無阻攔的進入屋裡，剛好照耀在開放式的廚房和餐廳。拉門的邊框用刷舊的木頭與吧台區的木材相呼應、房屋的暗灰色板岩屋也與院子前的石砌地板相對，低調的灰色映襯在白牆上、搭配上院子的綠意，整個視覺上的色彩搭配得協調又搶眼。

鄉村風廚房

Country Kitchen Hart Design and Construction 廚房
Hart Design and Construction

Country Kitchen

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

這個空間是典型的鄉村風廚房，但是他的質感遠高於一般的裝潢。灰色與米白色又湊成了對，低調又不失現代感。農莊感的水槽與瓦斯爐是廚房裡懷舊的元素，溫暖的木色工作台沐浴在陽光下閃閃發亮，中島的木頭甚至還留下了原有的釘孔和鉸鏈孔，淡淡的透露了舊時風華。

粗獷奢華的浴室

Country Bathroom Hart Design and Construction 浴室
Hart Design and Construction

Country Bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

想像在這個浴室裡放鬆一下吧。復古的暖爐完美融合在舊房原有的紅磚牆裡，天花板上的木條也提醒了這間房屋的歷史。搶眼的浴缸是用金屬製成的，剛好位於光源下，完美反射了水晶燈的亮光。

舒適的客廳

Cosy living room Hart Design and Construction 客廳
Hart Design and Construction

Cosy living room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

客廳用的深色橡木地板與粗獷的石牆相配，傳統的火爐漆上了炭灰色，與相鄰的黑牆一起顯得很有品味。有注意到一些比較現代感的傢俱嗎？那個銀色的立燈、裱框的畫作，再加上淺灰色的沙發、與環境相配的海藍色、米白色抱枕，用現代元素平衡了復古感，讓整個客廳看起來非常優雅舒適。

漂浮的階梯

Floating staircase Hart Design and Construction 乡村风格的走廊，走廊和楼梯
Hart Design and Construction

Floating staircase

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

這個階梯仍然使用傳統的木頭階段和扶手，而不是我們最近比較常看到的玻璃或金屬階梯。雖然我們會期待有這樣的創意出現，但其實在這裡設計師用了最傳統的設計才能顯現古樸的美感，在這樣的房子裡擁有這樣溫潤的木頭階梯似乎是不可缺少的。而鏤空的設計也讓這粒看起來不會阻礙視線，保留了通透性與設計感。

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恰到好處的裝飾

Rustic fireplace Hart Design and Construction 客廳
Hart Design and Construction

Rustic fireplace

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

這個角落顯示了裝飾的重要性。當然，搶眼的磚牆跟火爐本身已經保障了這裡的美感，但一旁的小裝飾們也是缺一不可的。選用仿舊的木櫃與磚牆搭配，另外，有注意到這個空間裡充斥著許多不同材質的物品嗎？有一些會反光的物品默默的反射亮光，看看那個鏡子、銀色的檯燈、金屬製的花瓶，都讓這個空間不會顯得太老氣，一點點裝飾就可以得到平衡。

現代的掛飾

Stags in the living room Hart Design and Construction 客廳
Hart Design and Construction

Stags in the living room

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

當代藝術碰上狩獵風，是不是就成了這面牆上的風景？蝴蝶標本和鹿角可能不是每個人都能接受的裝飾，但是你不得不承認他們很適合擺在一起，好像一個小展覽在自己家的牆上，也明顯展現了風格。

有自己的房子的好處就是你可以讓創意和風格恣意揮灑，看看這間住宅是不是就完美的達成了呢？要看看更多美麗的小屋嗎？延伸閱讀：熱帶風住宅:-多樣天然素材交錯的熱力嘉年華

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