趣味四柱屋：像在玩踩高蹺一樣的迷人住家

這座宛如踩在高蹺上的迷人住家，是由法國 Bertin Bichet 專家團隊所設計，堪稱是一項建築上的傑作！它使用了不尋常的建築材料，打造出具有獨特時尚魅力的外觀。結構上運用了精密周延的規劃，讓它能夠穩穩地立在一座斜坡上。
建築團隊在設計時，不僅求與周遭景觀融合，還致力讓它呈現出迷人的吸引力。最後創造出來的成果，從裡到外，都讓人十足驚豔。現在就一起來參觀！
從外觀就可以窺出它的空間是經過多麼縝密的規劃。在兩層樓的生活空間下方，設有足够的停車位，方便車輛的停放。
各種不同形狀和大小的現代式大型窗戶，讓充足的陽光能夠進到室內。時髦的外觀和暗色系搭配，為這座四腿的住家添上現代化趣味。
這座住家從佈局設計到材料的選用，都經過精密的策劃。外觀採用黑色金屬板，搭配四周開設的大型窗戶，為每個室內空間引進充足的自然光線。敞亮通風的氣氛，讓人忍不住想坐在平台上，啜飲一杯香醇的咖啡。
舒適的內部裝潢乍看就十分誘人，大片窗戶帶來明亮的視覺，為這個住家營造出溫馨的感覺。室內設計採用現代簡約路線，白色的牆壁和黑色的窗框散發出單色系魅力。傢具簡單而優雅，呈現出和諧時尚的格調。
室內有著一個完美的客廳， L 型皮沙發和舒適的灰色地毯，營造出輕鬆休閒的氣氛，讓人結束忙碌的一天之後，可以在此盡享家庭的愉悅時間。客廳裡還設置了一座壁爐，讓家人能夠舒服地度過寒冷的冬天。整合式的功能，將客廳、廚房和餐廳齊集在一個空間，堪稱設計上的亮點。
這處住家擁有寬敞的空間，建築師充分掌握這項特點。為了讓房子視覺感到敞亮，內部不做太多隔間，也不運用太多的隔牆，設計出來的結果讓你可以把室內盡收眼底，享受明亮陽光帶來的愉快感覺！
結束這趟參觀之前，再來欣賞一下它獨特的外觀。我們得出的結論是，現代化住家不必然都必須設計成平凡又乏味，經由專業諮詢，設計師能夠根據你的需求和房子的條件，運用先進的建築技術，創造出不同凡響的夢想住家！
看更多趣味設計的專案：房屋翻修: 進行光合作用的挑高住宅