趣味四柱屋：像在玩踩高蹺一樣的迷人住家

這座宛如踩在高蹺上的迷人住家，是由法國 Bertin Bichet 專家團隊所設計，堪稱是一項建築上的傑作！它使用了不尋常的建築材料，打造出具有獨特時尚魅力的外觀。結構上運用了精密周延的規劃，讓它能夠穩穩地立在一座斜坡上。

建築團隊在設計時，不僅求與周遭景觀融合，還致力讓它呈現出迷人的吸引力。最後創造出來的成果，從裡到外，都讓人十足驚豔。現在就一起來參觀！