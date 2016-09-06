12 種讓你家超有風格的壁紙

還以為壁紙只有奢華的別墅豪宅才用得到嗎？現在的壁紙有各種獨特的設計，不論你是成熟洗練的臥房、明亮有活力的客廳，找到一組適合你的壁紙一點都不難。這裡我們整理了 12 種最受喜愛的壁紙，不論是什麼風格一定都能滿意，如果你正面對著一面空牆拿不定主意，快往下看吧！