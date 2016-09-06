12 種讓你家超有風格的壁紙

還以為壁紙只有奢華的別墅豪宅才用得到嗎？現在的壁紙有各種獨特的設計，不論你是成熟洗練的臥房、明亮有活力的客廳，找到一組適合你的壁紙一點都不難。這裡我們整理了 12 種最受喜愛的壁紙，不論是什麼風格一定都能滿意，如果你正面對著一面空牆拿不定主意，快往下看吧！
對幾何圖騰愛不釋眼嗎？這組壁紙是不是就很對你的胃口？它的設計很簡單、不誇張，但卻非常搶眼，絕對可以讓一個單調的空間活躍起來。
這組粉紅色的壁紙很適合臥室或餐廳，配色跟圖樣不落俗套，排列間有適當的留白，讓你家長出一片夢幻的粉紅植牆！
想要透露你成熟又不失童心的個性嗎？這面鳥類圖鑑牆乍看很驚人，其實是特別又耐看。有了這面牆，整個房子可以理所當然的極簡，配上線條俐落的木頭傢俱就好了，省了很多心思！
這組簡單好看的壁紙是最高招的安全牌，仿磁磚的感覺很有親切感，設計師再配上大理石流理臺、銅製的水龍頭，灰藍色的櫃子，簡約的風格充滿時尚感。
六角形永遠都不會退流行，而且它毫無疑問是百搭壁紙！從廚房、臥室到浴室，真的是每一個空間都適合貼上一面經典的六角形壁紙。
你是不是很想要告訴大家「我家就是走一個頹廢老舊的風格」，但你不想做大工程、又沒有什麼磚牆可以外漏？這個壁紙就是你要找的救星！仿照舊磚牆印刷的這組壁紙，讓你的房間前衛、有個性，重點是根本不用擔心破壞結構或是維護問題！
把熱帶雨林大膽搬進住家裡絕非難事！這絕對是我們看過最有生命力的一面牆了！
覺得上面那組太寫實誇張了？沒問題，這組寫意的壁紙一樣是熱帶風，搭配真正的植栽跟跳色的裝飾品，在臥房裡好像就在度假勝地！
很少看到用鳳梨做圖騰的東西，但是這組壁紙的顏色跟圖案很明亮，卻又不失層次，很適合放在小孩房呢！
壁紙其實真的是無所不能，從最簡單的設計到各種天馬行空。這組壁紙絕對是最特殊的一個，壁紙上的圖案是米開朗基羅的大衛像加上鐵絲網，藝術品在這禮拜重新詮釋，給了這間住宅絕然不同的風格！
優雅、精緻又有點趣味性的這面壁紙，好像把一片天空帶進了家中，讓家裡有閒適舒服的感覺，再加上藝術感的傢俱和裝飾品，簡單營造寧靜高雅的風格。
最後的這組壁紙印滿了細緻的圖騰，光滑又有反射性，在燈光的照射之下隱隱發光，整間臥室低調的奢華感也應運而生。
這些壁紙是不是給了你一些裝潢的靈感的？還想要看更多小巧思，延伸閱讀：8種打造居家綠洲的簡單方法