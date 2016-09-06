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12 種讓你家超有風格的壁紙

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Cole and son, Cole & Son Cole & Son 牆壁與地板壁紙
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還以為壁紙只有奢華的別墅豪宅才用得到嗎？現在的壁紙有各種獨特的設計，不論你是成熟洗練的臥房、明亮有活力的客廳，找到一組適合你的壁紙一點都不難。這裡我們整理了 12 種最受喜愛的壁紙，不論是什麼風格一定都能滿意，如果你正面對著一面空牆拿不定主意，快往下看吧！

簡約幾何

Goldsmith embroidered wallpaper by Custhom the Collection 牆壁與地板壁紙
the Collection

Goldsmith embroidered wallpaper by Custhom

the Collection
the Collection
the Collection

對幾何圖騰愛不釋眼嗎？這組壁紙是不是就很對你的胃口？它的設計很簡單、不誇張，但卻非常搶眼，絕對可以讓一個單調的空間活躍起來。

特殊圖騰的魔法

Bamboo Cole & Son 牆壁與地板壁紙
Cole &amp; Son

Bamboo

Cole & Son
Cole &amp; Son
Cole & Son

這組粉紅色的壁紙很適合臥室或餐廳，配色跟圖樣不落俗套，排列間有適當的留白，讓你家長出一片夢幻的粉紅植牆！

鳥類圖鑑

FotoTapeten aus der Kollektion ARKIV von Sandberg, Tapeten & Uhren Tapeten & Uhren 牆壁與地板壁紙
Tapeten &amp; Uhren

Tapeten & Uhren
Tapeten &amp; Uhren
Tapeten & Uhren

想要透露你成熟又不失童心的個性嗎？這面鳥類圖鑑牆乍看很驚人，其實是特別又耐看。有了這面牆，整個房子可以理所當然的極簡，配上線條俐落的木頭傢俱就好了，省了很多心思！

優雅的仿磁磚壁紙

Wallpaper Les Fourmis, Snijder&CO Snijder&CO 廚房
Snijder&amp;CO

Snijder&CO
Snijder&amp;CO
Snijder&CO

這組簡單好看的壁紙是最高招的安全牌，仿磁磚的感覺很有親切感，設計師再配上大理石流理臺、銅製的水龍頭，灰藍色的櫃子，簡約的風格充滿時尚感。

經典六角形

Hexágono Bege e Cinzento OH Wallpaper 牆壁與地板壁紙 紙 Grey
OH Wallpaper

Hexágono Bege e Cinzento

OH Wallpaper
OH Wallpaper
OH Wallpaper

六角形永遠都不會退流行，而且它毫無疑問是百搭壁紙！從廚房、臥室到浴室，真的是每一個空間都適合貼上一面經典的六角形壁紙。

不用維護的仿舊風格

Cracks Wallpaper by Mister Smith Interiors homify 牆壁與地板壁紙
homify

Cracks Wallpaper by Mister Smith Interiors

homify
homify
homify

你是不是很想要告訴大家「我家就是走一個頹廢老舊的風格」，但你不想做大工程、又沒有什麼磚牆可以外漏？這個壁紙就是你要找的救星！仿照舊磚牆印刷的這組壁紙，讓你的房間前衛、有個性，重點是根本不用擔心破壞結構或是維護問題！

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熱帶雨林的活力

Amazonia Light Wallpaper, Witch and Watchman Witch and Watchman 牆壁與地板壁紙
Witch and Watchman

Amazonia Light Wallpaper

Witch and Watchman
Witch and Watchman
Witch and Watchman

把熱帶雨林大膽搬進住家裡絕非難事！這絕對是我們看過最有生命力的一面牆了！

點亮你的臥室

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers 牆壁與地板壁紙 紙 Green
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

覺得上面那組太寫實誇張了？沒問題，這組寫意的壁紙一樣是熱帶風，搭配真正的植栽跟跳色的裝飾品，在臥房裡好像就在度假勝地！

鳳梨圖騰

Pineapple - Rina Donnersmarck - Photowall Photowall 牆壁與地板壁紙
Photowall

Pineapple – Rina Donnersmarck – Photowall

Photowall
Photowall
Photowall

很少看到用鳳梨做圖騰的東西，但是這組壁紙的顏色跟圖案很明亮，卻又不失層次，很適合放在小孩房呢！

把藝術品帶回家

walldresses, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale 牆壁與地板壁紙
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

壁紙其實真的是無所不能，從最簡單的設計到各種天馬行空。這組壁紙絕對是最特殊的一個，壁紙上的圖案是米開朗基羅的大衛像加上鐵絲網，藝術品在這禮拜重新詮釋，給了這間住宅絕然不同的風格！

優雅的天空壁紙

Winter Snowdrift Sian Zeng 牆壁與地板壁紙
Sian Zeng

Winter Snowdrift

Sian Zeng
Sian Zeng
Sian Zeng

優雅、精緻又有點趣味性的這面壁紙，好像把一片天空帶進了家中，讓家裡有閒適舒服的感覺，再加上藝術感的傢俱和裝飾品，簡單營造寧靜高雅的風格。

低調奢華風

Familiehuis, Amsterdam Zuid, Binnenvorm Binnenvorm 臥室
Binnenvorm

Binnenvorm
Binnenvorm
Binnenvorm

最後的這組壁紙印滿了細緻的圖騰，光滑又有反射性，在燈光的照射之下隱隱發光，整間臥室低調的奢華感也應運而生。

這些壁紙是不是給了你一些裝潢的靈感的？還想要看更多小巧思，延伸閱讀：8種打造居家綠洲的簡單方法

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