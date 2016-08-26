6 種多功能的開放式廚房設計

廚房和餐廳，原本就是無法分割的一對。那麼，為什麼我們老是用牆壁、隔間、門和走廊來分隔它們呢？採用封閉式的廚房必然有其好處，像是可以使用通風設備來調節空氣、隔離氣味和聲音等等。但是，如果採用開放式的廚房設計，你可以獲得寬敞、簡潔和各種使用上的便利性。今天 homify 要帶你去參觀一些開放式的廚房，讓你未來在選擇設計時，能夠當作重要的參考！
在這裡，我們看到一個開放的室內空間，沐浴在充足的自然光下，室內純淨的白色裝潢居功厥偉。廚房和餐廳空間連結在一起，和屋內其他部分只用一面玻璃牆來分隔。一座長型的極簡式全白條桌，上面垂掛下吊飾燈具，整體營造出極為流暢的視覺風格。
閣樓式裝潢是當代設計的一個里程碑。這個空間採用了大膽不羈的設計路線，呈現出粗獷的工業風格。廚房和餐廳展現出所有閣樓式設計的特質，開放的大片空間、大型工業風窗戶、不銹鋼廚房檯面和原木地板，都賦予空間強烈的個性化印象。
打造閣樓式室內空間的一個方法，是將廚房設計成集合多種功能的生活領域。照片中緊靠著左側牆面這一邊，整合了備餐區、食品貯藏室、流理台和水槽，而且全都採用簡約式設計。其次在照片的右側，電冰箱、爐子、烤箱等用具都集合在這一區，餐廳就設在前側開放的空間裡。
在這個空間裡，有著美麗的實木樑柱和溫馨的自然採光。所有的生活功能都整合在這個單一區塊中，再利用可移動式的傢俱來加以區隔。光線、天然木材的使用，為室內營造出和諧溫馨的氛圍，並以多彩的裝飾來點亮視覺。
在這個空間裡，廚房和餐廳整合得極為和諧，同時散發出優雅的風格。黑色的廚房櫃檯與天然木質餐桌完美交融，凸顯出主人的獨特品味。懸掛式的照明設備則為空間帶來現代風，成為室內一大趣點。
設計師將所有廚房有關的區位都擺放到靠牆邊，以便挪騰出最多的空間，當作客廳和餐廳使用。白色塗層的儲藏櫃與白色牆壁完美交融，視覺上相當舒服。用以區分廚房和公寓其他區塊者，主要是靠地板的變化，照片中可以見到美麗的人字拼花，以及優雅的灰色陶瓷地磚，柔和的色調讓人可以平心靜氣地用餐。
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