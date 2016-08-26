6 種多功能的開放式廚房設計

廚房和餐廳，原本就是無法分割的一對。那麼，為什麼我們老是用牆壁、隔間、門和走廊來分隔它們呢？採用封閉式的廚房必然有其好處，像是可以使用通風設備來調節空氣、隔離氣味和聲音等等。但是，如果採用開放式的廚房設計，你可以獲得寬敞、簡潔和各種使用上的便利性。今天 homify 要帶你去參觀一些開放式的廚房，讓你未來在選擇設計時，能夠當作重要的參考！