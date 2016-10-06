混凝土不生硬！使用天然素材的方狀住宅

正如耶胡達·貝格所說的，如果我們每個人都為自己的行為負責，那麼我們可以維繫地球的永續化發展。為了我們的地球，以及以後將生存在這個世界上的後代，從不同的角度都該著手進行對環境的維護，住宅也是如此。許多人認為使用天然的素材會讓家裡看起來太過俗氣，因此拒絕使用較為環保的建材以及產品。然而我們這次所要介紹的，以天然建材所打造的美麗家園，想必能夠改變大多數人的既定想法。
誰能料想得到，混凝土的住宅居然能帶有高貴感呢？建築師十分聰明地使用木材作為這個家的外觀的裝飾品，柔和了混凝土給人的生冷感，還讓這個住宅迎來奢華氣息。以混凝土所編織出的方壯外觀，看起來更是十分氣派大器。
從背面看這個住宅，玻璃、木材、混凝土結合的設計讓這個家充滿著不同的層次以及設計。其中最吸引我們注意的，無非是放了盆栽的區塊，以及一樓的小露臺空間。
當我們近距離欣賞這個建築的時候，你會發現花園以及室內居然無障礙地連接在一塊。在僅有三面牆的餐廳用餐，能夠享受到徐徐的微風，卻又不必擔心日曬雨淋。
一進門後，你是不是被寬敞的客廳給嚇到了？有支撐作用的圓柱實用又美觀，柱子旁的沙發座椅十分貴氣高雅，木頭的咖啡桌以及大理石的矮桌都散發着自然的味道。
廚房的大理石流理台以及牆面讓這個空間貴氣逼人，然而結合了木材的設計讓廚房奢華卻又不俗氣。
設計師使用了木材妝點這間寬敞的臥室天花板，讓這個屋主休息的空間更為溫馨典雅。床具背後的深色牆面則營造出沈穩的氣息，與旁邊的白色牆面更是成為強烈的反差。嵌入在天花板中的照明設備，則是值得留意的設計亮點。
浴室使用了大量的磁磚，洗手台的木頭櫥物櫃以及鏡框則增添了自然的氣息。在這樣的空間裡，似乎能夠享受如貴婦般的沐浴時間。