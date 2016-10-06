混凝土不生硬！使用天然素材的方狀住宅

正如耶胡達·貝格所說的，如果我們每個人都為自己的行為負責，那麼我們可以維繫地球的永續化發展。為了我們的地球，以及以後將生存在這個世界上的後代，從不同的角度都該著手進行對環境的維護，住宅也是如此。許多人認為使用天然的素材會讓家裡看起來太過俗氣，因此拒絕使用較為環保的建材以及產品。然而我們這次所要介紹的，以天然建材所打造的美麗家園，想必能夠改變大多數人的既定想法。