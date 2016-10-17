一起泡澡吧！與室外親密接觸的開放住宅

因為越來越重視自己的隱私，現代人彼此間越來越疏離，居住在城市中，如果家中沒有裝置鐵欄杆，想必一定會感到非常不安心。今天我們要帶你看的是，與室外能夠親密接觸的開放式住宅。除了那正對著外頭的大面積綠廊道外，大片的落地窗也是這個家一眼望去即可注意到的特點。除了與戶外的鄉間景色毫無隔離的設計外，最讓人驚喜的無非就是寬敞的泡澡空間了。

讓我們踏進這個令人心胸不禁開闊起來的家吧!