一起泡澡吧！與室外親密接觸的開放住宅

因為越來越重視自己的隱私，現代人彼此間越來越疏離，居住在城市中，如果家中沒有裝置鐵欄杆，想必一定會感到非常不安心。今天我們要帶你看的是，與室外能夠親密接觸的開放式住宅。除了那正對著外頭的大面積綠廊道外，大片的落地窗也是這個家一眼望去即可注意到的特點。除了與戶外的鄉間景色毫無隔離的設計外，最讓人驚喜的無非就是寬敞的泡澡空間了。
讓我們踏進這個令人心胸不禁開闊起來的家吧!
你對這個家的第一印象是什麼呢? 是不是可以發現，這個住宅與週遭的環境完美地呼應呢? 比地面還要高的地板設計，也是這間住宅的特點之一。用色方面，米白色以及深灰色，還有木頭的結合，讓人倍感自在溫馨。
從這個角度，更加可以清楚地感受到，住在這個家，能夠親密地與在室外晨跑或是散步的鄰居們道聲好，人與人之間更加緊密了!
這個餐廳的視野，是不是太讓人羨慕了? 想像你在用餐的時候，映入眼簾的是一片綠油油的稻田，心情好，胃口也開了，應該早上就會吃下兩碗飯吧?
沙發的背後，便是精巧的廚房。掌廚的人可以自在地穿梭在廚房間，把煮好的菜放在面向外面的流理台上。這個家真的能讓居住的人密切地互動!
最後我們要看的，就是這個家的精華，泡澡空間。木頭製的平台上設置了圓形的按摩浴缸，當你倚著按摩浴缸抬頭看時，是木頭材質的天花板，整個人都放鬆了。
看完這個住家專案，我們也好想要放下所有的枷鎖，住在一個如此開放卻又緊密連結人們的家。
延伸閱讀: 現代三合院：擁有大院子的木頭平房